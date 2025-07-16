Боец Третьей штурмовой назвал два самых распространенных направления применения наземных роботизированных комплексов

16 июля, 15:52
НРК в KILLHOUSE academy Третьей штурмовой бригады (Фото: Вишкіл капітанів via Facebook)

НРК в KILLHOUSE academy Третьей штурмовой бригады (Фото: Вишкіл капітанів via Facebook)

Командир взвода НРК роты БПЛА 2-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Макар в эфире Radio NV назвал два самых распространенных направления применения наземных роботизированных комплексов.

«В ВСУ в целом лучше всего применяется логистика. Если говорить о нашей бригаде, например, в среднем каждый взвод наземных роботизированных комплексов внутри бригады за неделю перевозит около 10 тонн полезного груза для передовых позиций. Также мы осуществляем активную эвакуацию. К сожалению, цифры я не могу назвать, но она активная и она проводится очень давно. Это два сегмента, которые больше всего в целом распространены в направлении НРК по Вооруженным силам Украины», — сказал Макар в интервью Radio NV.

Следующим этапом применения НРК боец 3-й штурмовой бригады назвал наземные камикадзе и боевые модули. Последние, по его словам, сейчас применяются меньше всего. В то же время Макар отметил, что это должно быстро измениться.

Кроме того, боец 3-й штурмовой бригады упомянул о еще одном распространенном способе использования НРК — минирование и разминирование.

https://www.youtube.com/watch?v=6edIsx_ZsdI

Ранее соучредитель и директор компании производителя наземных роботизированных комплексов Tencore Максим Васильченко в эфире Radio NV рассказал, что за последнее время многие украинские подразделения получили от государства разного рода роботов и начали их использовать. По его словам, основная функция, которую роботы выполняют на фронте, — это логистика, вторая миссия — инженерная: минирование, разминирование или разбрасывание егозы.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   НРК Война России против Украины Логистика Радио NV

Поделиться:

