На полигоне школы НРК гусеничный дрон Термит под дистанционным управлением курсанта преодолевает крутой холм, маневрирует между обломками бетонных блоков и останавливается в условном укрытии. Оператор находится вдали от машины, управляя ею через защищенный канал связи — так же, как это происходит каждый день на передовой.

За несколько месяцев начиная с января 2025 года команда Третьей штурмовой бригады сделала то, что раньше казалось невозможным: превратили пустое заброшенное здание без коммуникаций в учебный центр с мастерскими, симуляторами и полигонами, где готовят операторов наземных роботизированных комплексов (НРК) — дронов, которые спасают и сохраняют жизни на передовой.

Школа, созданная для развития подразделений НРК, стала первым в Украине системным учебным центром такого типа