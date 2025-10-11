«Робот заставил группу оккупантов сдаться». Чему учат в школе операторов наземных дронов и что могут ее выпускники — репортаж NV

11 октября, 08:04
NV Премиум
Поделиться:
Тренировка в школе НРК (Фото: NV)

Тренировка в школе НРК (Фото: NV)

x1
0:00
-
10:15
Автор: Максим Бутченко

NV побывал в школе операторов наземных роботизированных комплексов Третьей штурмовой, где готовят операторов дронов и откуда инструкторы ежемесячно ездят на фронт.

На полигоне школы НРК гусеничный дрон Термит под дистанционным управлением курсанта преодолевает крутой холм, маневрирует между обломками бетонных блоков и останавливается в условном укрытии. Оператор находится вдали от машины, управляя ею через защищенный канал связи — так же, как это происходит каждый день на передовой.

Реклама

За несколько месяцев начиная с января 2025 года команда Третьей штурмовой бригады сделала то, что раньше казалось невозможным: превратили пустое заброшенное здание без коммуникаций в учебный центр с мастерскими, симуляторами и полигонами, где готовят операторов наземных роботизированных комплексов (НРК) — дронов, которые спасают и сохраняют жизни на передовой.

Школа, созданная для развития подразделений НРК, стала первым в Украине системным учебным центром такого типа

Теги:   Дроны роботизированные наземные комплексы НРК Третья штурмовая бригада

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies