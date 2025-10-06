«Как пехотинец в определенных условиях». Где в ВСУ уже служат стальные бойцы и на что они способны, — интервью с разработчиком наземных дронов

6 октября, 14:42
NV Премиум
Боевой НРК «Ярость» на испытаниях под контролем оператора (Фото: АЗОВ)

Автор: Максим Бутченко

NV узнал, на какое расстояние уже могут передвигаться наземные роботизированные комплексы, способны ли они поражать вражескую пехоту и какими станут через год.

Вскоре боеприпасы на передний край будут массово подвозить подразделениям Сил обороны не пикапы с водителями за рулем, а небольшие колесные машины, «водители» которых сидят в безопасных местах в тылу. И такие же беспилотные аппараты начнут забирать с «нуля» раненых военных, а иногда даже сами будут вести огонь по врагу.

Речь идет о наземных роботизированных комплексах (НРК), особенно логистических и эвакуационных, развитие которых в ВСУ сейчас стремительно прогрессирует. В этом NV заверил один из инженеров-разработчиков отечественного пулеметного боевого НРК «Лють», который из соображений безопасности попросил не обнародовать его имя и фамилию.

Также этот собеседник редакции рассказал, какие украинские подразделения уже используют наземные дроны и что те могут делать, и спрогнозировал, какими НРК станут через год.

Теги:   НРК Дроны роботизированные наземные комплексы полномасштабное вторжение

