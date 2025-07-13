Современные наземные дроны способны делать всю работу, которую выполняют военные на передовой или возле передовой — и уже реализуют ее для Сил обороны Украины в войне против России.

Об этом в совместном проекте Radio NV и Сухопутных войск рассказал командир роты наземных роботизированных систем 93-й ОМБр Александр с позывным Электрик.

«По состоянию на сегодня у нас за плечами [опыт использования] более десятка различных модулей, которые мы устанавливали на наземные дроны. В моем понимании, нет такой работы, которую не может выполнять наземный дрон вместо бойца сегодня», — подчеркнул Александр.

Он убежден, что наземные дроны способны делать всю работу, которую делают солдаты на передовой или возле передовой. «Вопрос только, насколько хватит фантазии, чтобы это все реализовать, применить и сделать», — добавил военный.

По его мнению, все подобные идеи могут быть целесообразными настолько, насколько смогут заменять работу солдат — и, соответственно, сохранять жизни. «Поэтому это все абсолютно перспективно, абсолютно все целесообразно и эффективно», — считает Электрик.

Он напомнил, что все сделанное дроном мог бы делать человек. «Если бы это делал человек, он подвергается огромному риску в наших краях [на фронте в Украине]. И если вместо этого делает дрон, значит он имеет право на жизнь, значит это целесообразно и эффективно», — аргументировал он.

Из собственного опыта Александр упомянул об установке инженерных невзрывных заграждений на «десяток километров возле переднего края, и километры непосредственно на переднем краю» с помощью роботов.

«То есть такие заграждения эффективны. Но наиболее эффективное в них то, что в нашем случае мы их устанавливали дронами, не вручную. Потому что в тех условиях, где мы ставили этими дронами, установка этой егозы [колючей проволоки] руками имеет нереальную опасность. И вот в тех местах, где мы ставили, другими физическими способами, человеческими, этого неоднократно не удавалось никому [сделать]», — пояснил Электрик.

Поэтому, подчеркнул военный, в случае с инженерным оборудованием для передовой применение наземных дронов «показывало нереальную эффективность из-за того, что там минимальное участие человека».

По словам Александра, на роботов также уже приходилось ставить «пулеметы, гранатометы, огнеметы, различные инженерные модули, манипуляторы, крючки, лапы и тому подобные вещи».

«И все они показывали свою эффективность. Вопрос только целесообразности, эффективности на определенных участках. Но мы доставали дроны другими дронами, мы доставали воздушные дроны, мы доставали погибших, раненых, мы взрывали, минировали инженерные заграждения взрывные, невзрывные… То есть это уже десятки различных вариантов. И все они себя показали хорошо, потому что они просто это делали вместо людей», — резюмировал Электрик.