Наземные беспилотники. Главные факты о THeMIS, предназначенных для перевозки боеприпасов и эвакуации раненых — инфографика НВ 8 декабря, 17:34 Беспилотные БТР THeMIS могут перевозить боеприпасы или эвакуировать раненых. Также существуют модификации для разведки, разминирования и ведения боя. (Фото:milremrobotics.com)

В конце ноября стало известно, что эстонская компания Milrem Robotics и немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписали контракт на поставку в Украину 14 беспилотных наземных аппаратов (UGV) THeMIS.

НВ собрал их основные характеристики в инфографике.

Производитель наземных беспилотников – эстонское оборонное предприятие Milrem Robotics. Они могут использоваться как для транспортировки боеприпасов, так и для эвакуации раненых.

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Беспилотный бронетранспортер может развивать скорость до 20 км/час и перевозить до 750 кг. Буксировать такой наземный беспилотник можно на скорости до 80 км/ч. Его собственный вес – 1630 кг, длина – 240 см, ширина – 200 см, высота – 115 см.

Инфографика: НВ

Номинальная грузоподъемность THeMIS – 750 кг, максимальная – 1200 кг. Он оснащен гибридным дизельно-электрическим двигателем, использует свинцово-кислотные или литиево-ионные аккумуляторные батареи.

Время автономной работы на гибридном двигателе – 15 часов, на электроприводе – до 1,5 часа.

Наземный беспилотник ориентируется в пространстве с помощью сенсоров LiDAR, которые могут производить лазерную проекцию с обнаружением объектов и определением расстояния, и трех камер: инфракрасной, тепловизионной и HDR.

На вооружении THeMIS находятся с 2015 года. Уже существует ряд их модификаций разного назначения:

Инфографика: НВ

Логистические:

THeMIS Cargo - транспортировка припасов и снаряжения во время боя;

THeMIS Cargo Mortar carrier – версия под 81-мм миномет и боеприпасы;

THeMIS Cargo CASEVAC – платформа для эвакуации раненых.

Боевые:

THeMIS Combat – оборудован носилками, ящиками и креплениями для оборудования. Дополнительно можно установить разные системы вооружения с дистанционным управлением. В настоящее время доступны восемь разных версий.

Разведывательные:

THeMIS Observe — платформа, на которую можно установить различные системы наблюдения, радары, средства радиоэлектронной борьбы и т.д.

Разминировочные:

THeMIS может являться платформой, на которой смонтировано устройство GroundEye производства компании Raytheon для обнаружения и обезвреживания взрывоопасных устройств.



Ранее о том, что в Украину прибыли эстонские бронетранспортеры THeMIS, сообщалось в сентябре.