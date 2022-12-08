Наземные беспилотники. Главные факты о THeMIS, предназначенных для перевозки боеприпасов и эвакуации раненых — инфографика НВ
Беспилотные БТР THeMIS могут перевозить боеприпасы или эвакуировать раненых. Также существуют модификации для разведки, разминирования и ведения боя. (Фото:milremrobotics.com)
В конце ноября стало известно, что эстонская компания Milrem Robotics и немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписали контракт на поставку в Украину 14 беспилотных наземных аппаратов (UGV) THeMIS.
НВ собрал их основные характеристики в инфографике.
Производитель наземных беспилотников – эстонское оборонное предприятие Milrem Robotics. Они могут использоваться как для транспортировки боеприпасов, так и для эвакуации раненых.
Беспилотный бронетранспортер может развивать скорость до 20 км/час и перевозить до 750 кг. Буксировать такой наземный беспилотник можно на скорости до 80 км/ч. Его собственный вес – 1630 кг, длина – 240 см, ширина – 200 см, высота – 115 см.
Номинальная грузоподъемность THeMIS – 750 кг, максимальная – 1200 кг. Он оснащен гибридным дизельно-электрическим двигателем, использует свинцово-кислотные или литиево-ионные аккумуляторные батареи.
Время автономной работы на гибридном двигателе – 15 часов, на электроприводе – до 1,5 часа.
Наземный беспилотник ориентируется в пространстве с помощью сенсоров LiDAR, которые могут производить лазерную проекцию с обнаружением объектов и определением расстояния, и трех камер: инфракрасной, тепловизионной и HDR.
На вооружении THeMIS находятся с 2015 года. Уже существует ряд их модификаций разного назначения:
Логистические:
- THeMIS Cargo - транспортировка припасов и снаряжения во время боя;
- THeMIS Cargo Mortar carrier – версия под 81-мм миномет и боеприпасы;
- THeMIS Cargo CASEVAC – платформа для эвакуации раненых.
Боевые:
THeMIS Combat – оборудован носилками, ящиками и креплениями для оборудования. Дополнительно можно установить разные системы вооружения с дистанционным управлением. В настоящее время доступны восемь разных версий.
Разведывательные:
THeMIS Observe — платформа, на которую можно установить различные системы наблюдения, радары, средства радиоэлектронной борьбы и т.д.
Разминировочные:
THeMIS может являться платформой, на которой смонтировано устройство GroundEye производства компании Raytheon для обнаружения и обезвреживания взрывоопасных устройств.
Ранее о том, что в Украину прибыли эстонские бронетранспортеры THeMIS, сообщалось в сентябре.