Назарию Гусакову сообщили о подозрении по делу о мошенничестве на благотворительных сборах

Полиция заявила, что сообщила Назарию Гусакову о подозрении в мошенничестве, совершенном во время благотворительных сборов на лечение спинальной мышечной атрофии.

Об этом сообщили на странице Нацполиции в Telegram в четверг, 24 июля.

По данным следствия, Гусаков, имея официальное бесплатное обеспечение препаратом для лечения болезни в рамках городской программы, продолжал собирать средства якобы на приобретение того же препарата.

Правоохранители отмечают, что Гусаков использовал поддержку публичных лиц и публиковал призывы о сборе средств в социальных сетях. В результате таких действий, в течение 2023−2024 годов, он завладел средствами граждан на общую сумму более 1,3 миллиона гривен, говорится в заметке.

Так как Гусаков сейчас находится за пределами Украины, подозрение ему было объявлено заочно по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество в особо крупных размерах.

23 июля генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что в ближайшие дни объявят подозрение активисту Назарию Гусакову.

В свою очередь адвокат мужчины сообщала, что Гусаков не собирается скрываться, а планирует вернуться в Украину и сотрудничать со следствием.

Сам Гусаков 24 июля вышел на связь из Милана, и прокомментировал подготовку Офисом Генпрокурора подозрения в мошенничестве ему.

«Сегодня узнал, что Офис генерального прокурора Украины хочет вручить мне подозрение в совершении преступления. Я не скрываюсь от следствия и суда, сообщаю свое физическое место пребывания. Это медицинское учреждение San Raffaele, расположенное в Милане по адресу Via Olgettina, 60», — заявил мужчина.

Скандал вокруг Назария Гусакова — главное

17 июня в соцсетях разгорелся скандал вокруг Назария Гусакова, когда волонтеры попросили у него отчеты за донаты, а также заметили, что он каждый раз использует для сборов одно и то же фото лекарств. Также выяснили, что мужчина мог делать ставки в онлайн-казино, в частности на российских платформах.

Сам Назарий в комментарии Lviv.Media заявил, что не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.

Впоследствии он также прокомментировал обвинения в мошенничестве и рассказал, что ему нужно гораздо больше лекарств, чем выделяется за счет городского бюджета, а также он нуждается в реабилитации.

В то же время по его словам, проблема заключается в том, что он не отделял средства, которые поступают ему от волонтеров, собственные средства, заработки и деньги, которые поступают ему от благотворителей через криптокошельки. В частности среди благотворителей есть игроки в покер из Латвии. За их деньги мужчина лечился в течение шести-десяти месяцев до того, как начал сбор.

В еще одном комментарии Lviv.Media Гусаков объяснил происхождение миллионов долларов на своих криптокошельках. Он заявил, что это средства людей, которые прогоняли свои выигрыши из покера или ставок.

По словам Назария, за перевод денег на свои счета от посторонних людей он получал процент. Однако он не знает, кто использовал его счета. Он также отметил, что не подозревал о возможном преступном происхождении этих средств. Гусаков рассказал, что на его аккаунт выводились крупные суммы, эти средства он отправлял, куда его просили.

15 июля РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что в 2021 году на банковский счет Гусакова массово поступали переводы одинаковыми суммами — по 25 тысяч гривен с незначительными отклонениями.

Транзакции, связанные с Гусаковым, по структуре соответствуют классической модели отмывания средств: «дроп — конвертация — игорная платформа — наличные или офшор», писало издание.