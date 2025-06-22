«Крайне неприятная ситуация». Назарий Гусаков выехал из Украины, Зеленский сообщил новые детали скандала со сборами

Львовский активист Назарий Гусаков , страдающий спинальной мышечной атрофией, выехал из Украины 13 июня, его местонахождение устанавливается в связи со скандалом вокруг сборов на его лечение.

Об этом в воскресенье, 22 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Президент Украины охарактеризовал ситуацию вокруг сборов в пользу Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества, как «скандальную» и «крайне неприятную».

«Продолжаются проверки всей информации, которая есть в публичном доступе. По предварительным данным, были использованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения, много цифровых сервисов. Устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий. Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, сейчас устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства», — сообщил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что очень важным является восстановление справедливости. Также, по его словам, необходимо избежать дискредитации сборов и волонтерства как таковых.

«На отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ», — добавил президент.

Назарий Гусаков — один из наиболее известных в Украине людей с инвалидностью. Мужчина болен спинальной мышечной атрофией (СМА), редким генетическим заболеванием из категорий орфанных, которое поражает моторные нейроны в спинном мозге, что приводит к постепенной атрофии мышц и со временем к полной остановке мышечной деятельности. Назарий имеет СМА второго типа.

Скандал вокруг Назария Гусакова — главное

17 июня в соцсетях разгорелся скандал вокруг активиста Назария Гусакова, когда волонтеры попросили у него отчеты за донаты, а также заметили, что он каждый раз использует для сборов одно и то же фото лекарств. Также выяснили, что мужчина мог делать ставки в онлайн-казино, в частности на российских платформах.

Сам Назарий в комментарии Lviv.Media заявил, что не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.

Впоследствии он также прокомментировал обвинения в мошенничестве и рассказал, что ему нужно гораздо больше лекарств, чем выделяется за счет городского бюджета, а также он нуждается в реабилитации.

В то же время, по его словам, проблема заключается в том, что он не разделял средства, которые поступают ему от волонтеров, собственные средства, заработки и деньги, которые поступают ему от благотворителей через криптокошельки. В частности среди благотворителей были игроки в покер из Латвии. За их деньги мужчина лечился в течение шести-десяти месяцев до того, как начал сбор.

В еще одном комментарии Lviv.Media Гусаков объяснил происхождение миллионов долларов на своих криптокошельках. Он заявил, что это средства людей, которые прогоняли свои выигрыши в покер или на ставках.

По словам Назария, за перевод денег на свои счета от посторонних людей он получал процент. Однако он не знает, кто использовал его счета. Он также отметил, что не подозревал о возможном преступном происхождении этих средств. Гусаков рассказал, что на его аккаунт выводились крупные суммы, эти средства он отправлял, куда его просили.