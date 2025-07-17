Украинское СМИ заявило о давлении и кампании по дискредитации после публикации о деле Назария Гусакова

Назарий Гусаков, которого подозревают в манипуляциях с деньгами, собранными на лечение болезни. (Фото: Назарий Гусаков/Facebook)

Украинское издание РБК-Украина заявило о давлении и компании по дискредитации против них после публикации о махинациях со стороны активиста Назария Гусакова . Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте издания.

Обновлено в 19:01 В полиции Киева написали, что начали расследование по факту обращения журналистов РБК-Украина. Правоохранители начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

По словам журналистов, в последние дни они фиксируют «организованную кампанию по дискредитации издания и его руководства, которая приобретает системный характер».

«В течение последних дней в ряде анонимных телеграмм-каналов и на сайтах с сомнительной репутацией распространяется ложная информация относительно генерального директора РБК-Украина и мажоритарного владельца компании Иосифа Пинтуса. Кампания началась сразу после публикаций РБК-Украина, которые освещали деятельность активиста Назария Гусакова», — говорится в публикации.

Как утверждают журналисты, они убеждены, что эта кампания является ответом на их деятельность и имеет целью запугивать редакцию. Также издание добавляет, что их «безосновательно обвиняют в якобы связях с фигурантами материала».

«В частности, при участии компаний IBOX BANK и LeoGaming распространяются фейки о якобы отбеливании репутации Гусакова нашей редакцией, что не имеет ничего общего с редакционной деятельностью РБК-Украина», — добавляется в заявлении.

РБК-Украина заявило, что обращается в Национальную полицию с заявлением о факте препятствования профессиональной деятельности журналистов и дискредитации СМИ.

«Мы призываем представителей власти, профессиональное журналистское сообщество и общественность дать надлежащую оценку этим попыткам информационного давления», — добавили журналисты.

Ранее 15 июля РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что в 2021 году на банковский счет Гусакова массово поступали переводы одинаковыми суммами — по 25 тысяч гривен с незначительными отклонениями.

Транзакции, связанные с Гусаковым, по структуре соответствуют классической модели отмывания средств: «дроп — конвертация — игорная платформа — наличные или офшор», пишет издание.

Назарий Гусаков является одним из самых известных в Украине людей с инвалидностью. Мужчина болен спинальной мышечной атрофией (СМА), редкое генетическое заболевание из категории орфанных, которое поражает моторные нейроны в спинном мозге, что приводит к постепенной атрофии мышц и со временем к полной остановке мышечной деятельности. Назарий имеет СМА второго типа.

Скандал вокруг Назария Гусакова — главное

17 июня в соцсетях разгорелся скандал вокруг Назария Гусакова, когда волонтеры попросили у него отчеты за донаты, а также заметили, что он каждый раз использует для сборов одно и то же фото лекарств. Также выяснили, что мужчина мог делать ставки в онлайн-казино, в частности на российских платформах.

Сам Назарий в комментарии Lviv.Media заявил, что не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.

Впоследствии он также прокомментировал обвинения в мошенничестве и рассказал, что ему нужно гораздо больше лекарств, чем выделяется за счет городского бюджета, а также он нуждается в реабилитации.

В то же время по его словам, проблема заключается в том, что он не отделял средства, которые поступают ему от волонтеров, собственные средства, заработки и деньги, которые поступают ему от благотворителей через криптокошельки. В частности среди благотворителей есть игроки в покер из Латвии. За их деньги мужчина лечился в течение шести-десяти месяцев до того, как начал сбор.

В еще одном комментарии Lviv.Media Гусаков объяснил происхождение миллионов долларов на своих криптокошельках. Он заявил, что это средства людей, которые прогоняли свои выигрыши из покера или ставок.

По словам Назария, за перевод денег на свои счета от посторонних людей он получал процент. Однако он не знает, кто использовал его счета. Он также отметил, что не подозревал о возможном преступном происхождении этих средств. Гусаков рассказал, что на его аккаунт выводились крупные суммы, эти средства он отправлял, куда его просили.

28 июня Украинская правда со ссылкой на источники писала, что во время следственных действий по делу Назария Гусакова полицейские задержали его друга Владимира Терлецкого, который оказал сопротивление правоохранителям.

Во время следственных действий он пытался убежать от правоохранителей и наехал автомобилем на оперуполномоченного Департамента стратегических расследований НПУ.

В то же время собеседник УП предполагал, что фигурант мог бежать потому, что находился в розыске, инициированном ТЦК и СП.