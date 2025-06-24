Садовый обратился с запросом в дипломатические учреждения относительно информации о лечении Назария Гусакова

Андрей Садовый сказал, что не знал о сборах средств, которые проводил Гусаков (Фото: Обмежений без обмежень / Telegram)

Городской председатель Львова Андрей Садовый сообщил, что обратился в дипломатические учреждения с официальными запросами относительно возможного дополнительного лечения Назария Гусакова за рубежом. Об этом он заявил в эфире Радио Свобода в рамках проекта Свобода Live.

Садовый уточнил, что направил обращение в посольство Украины в Италии и посольство Италии в Украине, поскольку, по его словам, Гусаков сейчас находится в Италии, где проживает его мать. Он отметил, что в случае, если Гусаков получает поддержку от итальянских государственных органов или муниципалитетов, это может быть «нечестно».

Реклама

«Я хочу знать эту информацию. Также я хочу знать информацию от компании Рош, которая выпускает эти лекарства. Возможно, где-то в других странах Назарий обращался, чтобы получить такую помощь», — сообщил Садовый.

Городской голова также отметил, что для него информация о собрании была «шокирующей». Садовый пояснил, что сначала считал, что речь идет лишь о незначительной помощи — вроде массажей или дополнительных процедур.

Глава города напомнил, что Львовский горсовет выделил средства из городского бюджета на закупку дорогих лекарств для Гусакова и еще одного пациента с похожим заболеванием. Также он уточнил, что следующую дозу препарата Назарий должен получить уже в ближайшие дни.

Городской голова Львова сообщил, что связывался с Назарием Гусаковым после того, как узнал о возможной нехватке необходимых препаратов. По его словам, Гусаков согласился пройти дополнительное медицинское обследование, чтобы пересмотреть дозу лекарств. В случае подтверждения необходимости, он и в дальнейшем имеет шанс получить поддержку в рамках городской программы помощи.

«Сейчас лечение он может получать, но я хочу понять, что на самом деле происходит», — сказал Садовый.

Он также заявил, что в администрацию города уже обращались правоохранительные органы по этой ситуации.

24 июня Национальная полиция Украины призвала всех, кто переводил средства Назарию Гусакову, дать показания по делу.

Назарий Гусаков является одним из самых известных в Украине людей с инвалидностью. Мужчина болен спинальной мышечной атрофией (СМА), редкое генетическое заболевание из категории орфанных, которое поражает моторные нейроны в спинном мозге, что приводит к постепенной атрофии мышц и со временем к полной остановке мышечной деятельности. Назарий имеет СМА второго типа.

Скандал вокруг Назария Гусакова — главное

17 июня в соцсетях разгорелся скандал вокруг активиста Назария Гусакова, когда волонтеры попросили у него отчеты за донаты, а также заметили, что он каждый раз использует для сборов одно и то же фото лекарств. Также выяснили, что мужчина мог делать ставки в онлайн-казино, в частности на российских платформах.

Сам Назарий в комментарии Lviv.Media заявил, что не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.

Впоследствии он также прокомментировал обвинения в мошенничестве и рассказал, что ему нужно гораздо больше лекарств, чем выделяется за счет городского бюджета, а также он нуждается в реабилитации.

В то же время по его словам, проблема заключается в том, что он не отделял средства, которые поступают ему от волонтеров, собственные средства, заработки и деньги, которые поступают ему от благотворителей через криптокошельки. В частности среди благотворителей есть игроки в покер из Латвии. За их деньги мужчина лечился в течение шести-десяти месяцев до того, как начал сбор.

В еще одном комментарии Lviv.Media Гусаков объяснил происхождение миллионов долларов на своих криптокошельках. Он заявил, что это средства людей, которые прогоняли свои выигрыши из покера или ставок.

По словам Назария, за перевод денег на свои счета от посторонних людей он получал процент. Однако он не знает, кто использовал его счета. Он также отметил, что не подозревал о возможном преступном происхождении этих средств. Гусаков рассказал, что на его аккаунт выводились крупные суммы, эти средства он отправлял, куда его просили.