Мэр Львова заявил, что больной на СМА Назарий Гусаков выехал за границу до скандала и должен вернуться в Украину

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что активист Назарий Гусаков , который болеет на спинальную мышечную атрофию, находится за границей, однако планирует вернуться в Украину.

В понедельник, 23 июня, Садовый сообщил в Telegram, что общался с Назарием на прошлой неделе и тот подтвердил, что находится за границей. Мужчина неоднократно ездил в Италию на короткое время, поскольку там живет его мама. Об этом также знает семейный врач Назария, отметил львовский городской голова.

«Он не выехал после того, как разгорелся скандал — это была запланированная поездка, которая состоялась еще до того, как начали появляться публичные подозрения о возможном злоупотреблении. Молодой человек подтвердил, что ему нужно лечение и он намерен вернуться за ним», — сообщил Садовый.

Он также отметил, что местная власть обратилась в посольства Украины в Италии и Италии в Украине с запросами предоставить информацию в частности о том, находится ли Назарий на какой-то государственной или муниципальной программе поддержки. Эта информация необходима для того, чтобы понять, какую еще поддержку, кроме помощи от города и благотворительных взносов, мужчина получал в последнее время, добавил Садовый.

В то же время мэр подчеркнул, что город в дальнейшем будет покупать необходимые лекарства для Назария.

Садовый также отметил, что местные власти сотрудничают с журналистами и правоохранителями и передают всю необходимую информацию для выяснения обстоятельств ситуации.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, сообщил, что Назарий Гусаков выехал из Украины 13 июня и его местонахождение устанавливается.

Назарий Гусаков является одним из самых известных в Украине людей с инвалидностью. Мужчина болен спинальной мышечной атрофией (СМА), редкое генетическое заболевание из категории орфанных, которое поражает моторные нейроны в спинном мозге, что приводит к постепенной атрофии мышц и со временем к полной остановке мышечной деятельности. Назарий имеет СМА второго типа.

Скандал вокруг Назария Гусакова — главное

17 июня в соцсетях разгорелся скандал вокруг активиста Назария Гусакова, когда волонтеры попросили у него отчеты за донаты, а также заметили, что он каждый раз использует для сборов одно и то же фото лекарств. Также выяснили, что мужчина мог делать ставки в онлайн-казино, в частности на российских платформах.

Сам Назарий в комментарии Lviv.Media заявил, что не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.

Впоследствии он также прокомментировал обвинения в мошенничестве и рассказал, что ему нужно гораздо больше лекарств, чем выделяется за счет городского бюджета, а также он нуждается в реабилитации.

В то же время, по его словам, проблема заключается в том, что он не отделял средства, которые поступают ему от волонтеров, собственные средства, заработки и деньги, которые поступают ему от благотворителей через криптокошельки. В частности среди благотворителей есть игроки в покер из Латвии. За их деньги мужчина лечился в течение шести-десяти месяцев до того, как начал сбор.

В еще одном комментарии Lviv.Media Гусаков объяснил происхождение миллионов долларов на своих криптокошельках. Он заявил, что это средства людей, которые прогоняли свои выигрыши из покера или ставок.

По словам Назария, за перевод денег на свои счета от посторонних людей он получал процент. Однако он не знает, кто использовал его счета. Он также отметил, что не подозревал о возможном преступном происхождении этих средств. Гусаков рассказал, что на его аккаунт выводились крупные суммы, эти средства он отправлял, куда его просили.