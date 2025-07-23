Генпрокурор заявил, что Гусакову в ближайшие дни заочно объявят подозрение

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что в ближайшие дни объявят подозрение активисту Назарию Гусакову, которого подозревают в махинациях . Об этом он сказал во время брифинга в среду, 23 июля, сообщает Интерфакс-Украина .

«На днях заочно сообщим о подозрении», — сказал он журналистам.

15 июля РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что в 2021 году на банковский счет Гусакова массово поступали переводы одинаковыми суммами — по 25 тысяч гривен с незначительными отклонениями.

Транзакции, связанные с Гусаковым, по структуре соответствуют классической модели отмывания средств: «дроп — конвертация — игорная платформа — наличные или офшор», писало издание.

Скандал вокруг Назария Гусакова — главное

17 июня в соцсетях разгорелся скандал вокруг Назария Гусакова, когда волонтеры попросили у него отчеты за донаты, а также заметили, что он каждый раз использует для сборов одно и то же фото лекарств. Также выяснили, что мужчина мог делать ставки в онлайн-казино, в частности на российских платформах.

Сам Назарий в комментарии Lviv.Media заявил, что не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.

Впоследствии он также прокомментировал обвинения в мошенничестве и рассказал, что ему нужно гораздо больше лекарств, чем выделяется за счет городского бюджета, а также он нуждается в реабилитации.

В то же время по его словам, проблема заключается в том, что он не отделял средства, которые поступают ему от волонтеров, собственные средства, заработки и деньги, которые поступают ему от благотворителей через криптокошельки. В частности среди благотворителей есть игроки в покер из Латвии. За их деньги мужчина лечился в течение шести-десяти месяцев до того, как начал сбор.

В еще одном комментарии Lviv.Media Гусаков объяснил происхождение миллионов долларов на своих криптокошельках. Он заявил, что это средства людей, которые прогоняли свои выигрыши из покера или ставок.

По словам Назария, за перевод денег на свои счета от посторонних людей он получал процент. Однако он не знает, кто использовал его счета. Он также отметил, что не подозревал о возможном преступном происхождении этих средств. Гусаков рассказал, что на его аккаунт выводились крупные суммы, эти средства он отправлял, куда его просили.

Читайте также: Журналист Михаил Ткач побывал на допросе по делу Назария Гусакова

28 июня Украинская правда со ссылкой на источники писала, что во время следственных действий по делу Назария Гусакова полицейские задержали его друга Владимира Терлецкого, который оказал сопротивление правоохранителям.

Во время следственных действий он пытался убежать от правоохранителей и наехал автомобилем на оперуполномоченного Департамента стратегических расследований НПУ.

В то же время собеседник УП предполагал, что фигурант мог бежать потому, что находился в розыске, инициированном ТЦК и СП.