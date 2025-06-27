По делу Назария Гусакова задержали его друга и доверенное лицо, однако мужчина оказал сопротивление и наехал на оперативного работника Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники.

Отмечается, что Назарий использовал карточку товарища для сбора средств на лечение.

Во время обыска подозреваемый оказал сопротивление и наехал автомобилем на оперативного работника ГСР, из-за чего полицейский получил травмы.

Реклама

Читайте также: Садовый обратился с запросом в дипломатические учреждения относительно информации о лечении Назария Гусакова

Мужчину взяли под стражу — ему грозит до пяти лет заключения, а автомобиль у него изъяли.

27 июня Нацполиция сообщила, что проводит обыски по делу о возможном мошенничестве во время сбора средств для Назария Гусакова.

Правоохранители отмечали, что проводят обыски во Львове и Киеве по местам проживания Назария Гусакова и лиц, которых он привлек к сбору средств для закупки дорогостоящего препарата.

Назарий Гусаков является одним из самых известных в Украине людей с инвалидностью. Мужчина болен спинальной мышечной атрофией (СМА), редкое генетическое заболевание из категории орфанных, которое поражает моторные нейроны в спинном мозге, что приводит к постепенной атрофии мышц и со временем к полной остановке мышечной деятельности. Назарий имеет СМА второго типа.

Скандал вокруг Назария Гусакова — главное

17 июня в соцсетях разгорелся скандал вокруг активиста Назария Гусакова, когда волонтеры попросили у него отчеты за донаты, а также заметили, что он каждый раз использует для сборов одно и то же фото лекарств. Также выяснили, что мужчина мог делать ставки в онлайн-казино, в частности на российских платформах.

Сам Назарий в комментарии Lviv.Media заявил, что не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.

Впоследствии он также прокомментировал обвинения в мошенничестве и рассказал, что ему нужно гораздо больше лекарств, чем выделяется за счет городского бюджета, а также он нуждается в реабилитации.

Читайте также: Полиция начала два уголовных производства по сбору средств для Назария Гусакова

В то же время по его словам, проблема заключается в том, что он не отделял средства, которые поступают ему от волонтеров, собственные средства, заработки и деньги, которые поступают ему от благотворителей через криптокошельки. В частности среди благотворителей есть игроки в покер из Латвии. За их деньги мужчина лечился в течение шести-десяти месяцев до того, как начал сбор.

В еще одном комментарии Lviv.Media Гусаков объяснил происхождение миллионов долларов на своих криптокошельках. Он заявил, что это средства людей, которые прогоняли свои выигрыши из покера или ставок.

По словам Назария, за перевод денег на свои счета от посторонних людей он получал процент. Однако он не знает, кто использовал его счета. Он также отметил, что не подозревал о возможном преступном происхождении этих средств. Гусаков рассказал, что на его аккаунт выводились крупные суммы, эти средства он отправлял, куда его просили.