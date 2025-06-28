Друг активиста Назария Гусакова Владимир Терлецкий после наезда на полицейского 27 июня сбежал и спрятался на чердаке спортзала. Там он просидел три часа. Об этом сообщает издание Texty.org.ua в субботу, 28 июня, со ссылкой на источники.

По данным издания, правоохранители просили мужчину спуститься, но тот отказывался, забрав перед тем лестницу. В конце концов на место отправили следственно-оперативную группу.

Реклама

30-летний Владимир Терлецкий забился в угол чердака и отказывался выходить, несмотря на длительные уговоры, отметили журналисты. Мужчина общался с полицией через квадратное отверстие в потолке, которое было доступом к чердаку.

Читайте также: Гороховский отреагировал на скандал вокруг Назария Гусакова

«Оно не стоит того, что ты натворил. Надо как минимум разобраться, спускайся», — уговаривали полицейские Терлецкого.

«Был в розыске за уклонение от призыва, а [есть все шансы, что] „закроют“ по статье 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа)», — заявил собеседник издания в правоохранительных органах.

Ранее Украинская правда со ссылкой на источники писала, что во время следственных действий по делу Назария Гусакова полицейские задержали его друга Владимира Терлецкого, который оказал сопротивление правоохранителям.

Во время следственных действий он пытался убежать от правоохранителей и наехал автомобилем на оперуполномоченного Департамента стратегических расследований НПУ.

В то же время собеседник УП предполагает, что фигурант мог бежать потому, что находился в розыске, инициированном ТЦК и СП.

Скандал вокруг Назария Гусакова — главное

17 июня в соцсетях разгорелся скандал вокруг Назария Гусакова, когда волонтеры попросили у него отчеты за донаты, а также заметили, что он каждый раз использует для сборов одно и то же фото лекарств. Также выяснили, что мужчина мог делать ставки в онлайн-казино, в частности на российских платформах.

Сам Назарий в комментарии Lviv.Media заявил, что не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.

Впоследствии он также прокомментировал обвинения в мошенничестве и рассказал, что ему нужно гораздо больше лекарств, чем выделяется за счет городского бюджета, а также он нуждается в реабилитации.

В то же время по его словам, проблема заключается в том, что он не отделял средства, которые поступают ему от волонтеров, собственные средства, заработки и деньги, которые поступают ему от благотворителей через криптокошельки. В частности среди благотворителей есть игроки в покер из Латвии. За их деньги мужчина лечился в течение шести-десяти месяцев до того, как начал сбор.

В еще одном комментарии Lviv.Media Гусаков объяснил происхождение миллионов долларов на своих криптокошельках. Он заявил, что это средства людей, которые прогоняли свои выигрыши из покера или ставок.

По словам Назария, за перевод денег на свои счета от посторонних людей он получал процент. Однако он не знает, кто использовал его счета. Он также отметил, что не подозревал о возможном преступном происхождении этих средств. Гусаков рассказал, что на его аккаунт выводились крупные суммы, эти средства он отправлял, куда его просили.