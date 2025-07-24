Адвокатка Назария Гусакова заявила, что он будет сотрудничать со следствием и планирует вернуться в Украину

Адвокат Назария Гусакова заявила, что он будет сотрудничать со следствием (Фото: Ограниченный без ограничений / Telegram)

Адвокатка больного спинальной мышечной атрофией Назария Гусакова Наталья Бельдий заявила, что мужчина не планирует скрываться от следствия на фоне сообщений о намерениях объявить ему о подозрении.

В комментарии Суспільне она заявила, что Гусаков находится на лечении в Милане. Впрочем, адвокат уверяет, что мужчина не собирается прятаться, а планирует вернуться в Украину и сотрудничать со следствием.

Защитница Гусакова также рассказала, что он уехал в Италию, поскольку его состояние резко ухудшилось. По ее словам, ему сложно держать телефон и сидеть в инвалидной коляске.

«Когда он выйдет из больницы после длительного лечения, речь будет идти об обеспечении его специальным креслом, потому что предыдущее кресло не выполняет своих функций и не может обеспечить его транспортировку куда-либо», — отметила она.

Вместе с этим Бельдий добавила, что не готова комментировать вопрос виновности или невиновности ее клиента, ведь до сих пор не объявлено подозрение.

23 июля генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что в ближайшие дни объявят подозрение активисту Назарию Гусакову.

Скандал вокруг Назария Гусакова — главное

17 июня в соцсетях разгорелся скандал вокруг Назария Гусакова, когда волонтеры попросили у него отчеты за донаты, а также заметили, что он каждый раз использует для сборов одно и то же фото лекарств. Также выяснили, что мужчина мог делать ставки в онлайн-казино, в частности на российских платформах.

Сам Назарий в комментарии Lviv.Media заявил, что не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.

Впоследствии он также прокомментировал обвинения в мошенничестве и рассказал, что ему нужно гораздо больше лекарств, чем выделяется за счет городского бюджета, а также он нуждается в реабилитации.

В то же время по его словам, проблема заключается в том, что он не отделял средства, которые поступают ему от волонтеров, собственные средства, заработки и деньги, которые поступают ему от благотворителей через криптокошельки. В частности среди благотворителей есть игроки в покер из Латвии. За их деньги мужчина лечился в течение шести-десяти месяцев до того, как начал сбор.

В еще одном комментарии Lviv.Media Гусаков объяснил происхождение миллионов долларов на своих криптокошельках. Он заявил, что это средства людей, которые прогоняли свои выигрыши из покера или ставок.

По словам Назария, за перевод денег на свои счета от посторонних людей он получал процент. Однако он не знает, кто использовал его счета. Он также отметил, что не подозревал о возможном преступном происхождении этих средств. Гусаков рассказал, что на его аккаунт выводились крупные суммы, эти средства он отправлял, куда его просили.

28 июня Украинская правда со ссылкой на источники писала, что во время следственных действий по делу Назария Гусакова полицейские задержали его друга Владимира Терлецкого, который оказал сопротивление правоохранителям.

Во время следственных действий он пытался убежать от правоохранителей и наехал автомобилем на оперуполномоченного Департамента стратегических расследований НПУ.

В то же время собеседник УП предполагал, что фигурант мог бежать потому, что находился в розыске, инициированном ТЦК и СП.