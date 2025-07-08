Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины самому молодому защитнику Азовстали Гринцевичу
Назарий Гринцевич посмертно получил звание Героя Украины (Фото: STERNENKO/Telegram)
Президент Владимир Зеленский во вторник, 8 июля, присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда младшему лейтенанту Назарию Гринцевичу с позывным " Гринка «.
Об этом говорится в указе № 467/2025, опубликованном на сайте Офиса президента.
Звание присвоено посмертно — «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу».
Ранее Зеленский сообщил, что в ОП готовят указы о присвоении звания Герой Украины посмертно трем украинским военным.
21-летний Назарий Гринцевич («Гринка») — самый молодой защитник Азовстали — погиб на фронте 6 мая 2024 года. Его похоронили 10 мая. Парень был одним из тех, кто до последнего оборонял Азовсталь в Мариуполе, откуда по приказу вышел с еще 2340 военными и сдался в плен оккупантам. Тогда ему было 19 лет.
После освобождения из плена в сентябре 2022 года Гринцевич решил вернуться в армию и стал командиром взвода оптических наблюдателей в подразделении Контакт 12. Украинцам особенно запомнилось наставление Гринцевича: «Что бы ни было у вас, любите маму, ешьте кашу и любите Украину».
- «Мир имеет цену». Во время матча Украина — Бельгия фанаты развернули баннер с изображением Назария «Гренки» Гринцевича — фото
- «Посмертная воля». Мама Назария Гренки Гринцевича более полугода не может создать мурал на стене школы ее сына в Виннице
- «Эти слова сказал на Азовстали»: украинский спортсмен посвятил Назарию Гринцевичу исторический успех на ЧМ, вспомнив цитату погибшего воина