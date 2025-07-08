Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины самому молодому защитнику Азовстали Гринцевичу

Президент Владимир Зеленский во вторник, 8 июля, присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда младшему лейтенанту Назарию Гринцевичу с позывным " Гринка «.

Об этом говорится в указе № 467/2025, опубликованном на сайте Офиса президента.

Звание присвоено посмертно — «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу».

Ранее Зеленский сообщил, что в ОП готовят указы о присвоении звания Герой Украины посмертно трем украинским военным.

21-летний Назарий Гринцевич («Гринка») — самый молодой защитник Азовстали — погиб на фронте 6 мая 2024 года. Его похоронили 10 мая. Парень был одним из тех, кто до последнего оборонял Азовсталь в Мариуполе, откуда по приказу вышел с еще 2340 военными и сдался в плен оккупантам. Тогда ему было 19 лет.

После освобождения из плена в сентябре 2022 года Гринцевич решил вернуться в армию и стал командиром взвода оптических наблюдателей в подразделении Контакт 12. Украинцам особенно запомнилось наставление Гринцевича: «Что бы ни было у вас, любите маму, ешьте кашу и любите Украину».