19-летний парамедик. Из плена освободили самого младшего защитника Азовстали

22 сентября, 15:35
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Назарий Гринцевич (Фото:Сергей Борзов/Telegram)

Назарий Гринцевич (Фото:Сергей Борзов/Telegram)

Из плена российских оккупантов вернулся 19-летний парамедик Назарий Гринцевич — самый младший защитник Азовстали.

Об этом в Telegram сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Он напомнил, что Гринцевич находился в плену четыре месяца.

«Назарий Гринцевич, 19-летний парамедик Гринка, три месяца был с теми, кто держал оборону на Азовстали. Теперь он дома», — написал Борзов.

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Инфографика: НВ

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, сейчас они находятся в Саудовской Аравии.

https://www.youtube.com/watch?v=bEvuoktM5DU&feature=youtu.be
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Азовсталь Обмен пленными Полк Азов Война России против Украины

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