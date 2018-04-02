Наводнение в Сумской области: опубликовано видео ночной спасательной операции в Ахтырке

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Спасатели эвакуировали жителей 25 домовладений

Спасатели эвакуировали жителей 25 домовладений

Госслужба по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео спасательной операции, которая проводилась в ночь на понедельник, 2 апреля, в Ахтырке Сумской области.

Как рассказали в ГСЧС, после интенсивного таяния снега уровень воды в реке резко повысился, что привело к подтоплению частных домовладений на 11-ти улицах города.

По имеющимся данным, из-за наводнения спасателям пришлось эвакуировать 43 человека с 25 домов.

Максимальный зафиксированный уровень подъема воды в Ахтырке составил 80 см.

Ранее сообщалось, что в Сумской области наводнение затопило часть одного из городов.

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