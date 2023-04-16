В ГСЧС рассказали о поднятии воды в Броварском районе Киевской области и показали кадры с дрона 16 апреля, 20:17 Подтопленная местность в Броварском районе Киевской области, 16 апреля (Фото:ДСНС України via Telegram)

У села Погребы Броварского района Киевской области вода заблокировала некоторые дороги и подъезды к жилым домам.

Спасатели доставляют в сушу местных жителей и откачивают воду в жилых домах, сообщается в Telegram-канале ГСЧС.

Специалисты ГСЧС осуществили облет территории Броварского района с помощью дрона и опубликовали видео подтопленной местности.

Видео дня

Ранее сообщалось, что в Киеве затоплены парк Муромец, набережная и Гидропарк.

15 апреля Днепр вышел из берегов, затопив прибрежные районы Киева.

По состоянию на субботу, 15 апреля, наблюдалось сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Киевской, Черниговской, Волынской, Ровенской и Черкасской областей, свидетельствуют данные Гидрометеорологического центра. В последних трех подтоплено более 10 500 гектаров сельхозугодий.