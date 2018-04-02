Наводнение в Ахтырке: спасатели на лодках эвакуировали более 40 человек

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Спасатели ликвидируют последствия наводнения в Ахтырке
Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия наводнения в Ахтырке

В Ахтырке Сумской области в результате резкого повышения уровня воды в местной реке были эвакуированы более 40 человек.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, вода подтопила 25 жилых домов.

Удалось эвакуировать 43 человека, один из них оказался тяжелобольных, его доставили в больницу.

Еще шесть человек временно разместили в гостинице, остальные находятся в больнице.

В результате таяния снега уровень воды поднялся на 80 см.

Ранее сообщалось, что часть Ахтырки затопило из-за весеннего половодья, на помощь населению был поднят весь личный состав местной полиции.

 

 

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