Наводнение на Закарпатье: последствия паводка в Мукачево сняли с помощью дрона Сегодня, 11:24 594 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео mukachevo.net В результате паводка на Закарпатье подтопленными оказались более 240 домохозяйств Скриншот с видео mukachevo.net

В Сети появилось видео с последствиями паводка в Мукачево Закарпатской области, снятое с высоты с помощью дрона.

На нем видно, что из-за продолжительных ливней, обрушившихся на регион, уровень воды в речке Латорица резко поднялся, в результате чего она вышла из берегов, подтопив близлежащие районы.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 24 мая от наводнения на Закарпатье пострадали более 240 домохозяйств, а также 2005 га сельхозугодий и пастбищ.

Кроме того, вода повредила 15 мостовых переходов.