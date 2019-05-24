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Наводнение на Закарпатье: последствия паводка в Мукачево сняли с помощью дрона

Сегодня, 11:24
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Наводнение на Закарпатье: последствия паводка в Мукачево сняли с помощью дрона - фото

Скриншот с видео mukachevo.net

В результате паводка на Закарпатье подтопленными оказались более 240 домохозяйств

В Сети появилось видео с последствиями паводка в Мукачево Закарпатской области, снятое с высоты с помощью дрона.

На нем видно, что из-за продолжительных ливней, обрушившихся на регион, уровень воды в речке Латорица резко поднялся, в результате чего она вышла из берегов, подтопив близлежащие районы.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 24 мая от наводнения на Закарпатье пострадали более 240 домохозяйств, а также 2005 га сельхозугодий и пастбищ.

Кроме того, вода повредила 15 мостовых переходов.

Теги:   Видео Наводнение Закарпатье Мукачево

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