Наводнение на Закарпатье: последствия паводка в Мукачево сняли с помощью дрона
В Сети появилось
видео с последствиями паводка в Мукачево Закарпатской области, снятое с высоты
с помощью дрона.
На нем видно, что
из-за продолжительных ливней, обрушившихся на регион, уровень воды в речке
Латорица резко поднялся, в результате чего она вышла из берегов, подтопив
близлежащие районы.
По данным
Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 24 мая от наводнения на Закарпатье пострадали более 240 домохозяйств, а также 2005 га сельхозугодий и пастбищ.
Кроме того, вода
повредила 15 мостовых переходов.