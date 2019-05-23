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Наводнение на Закарпатье: мощное течение на глазах очевидцев унесло упавшего в реку пятиклассника

Сегодня, 17:01
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Наводнение на Закарпатье: мощное течение на глазах очевидцев унесло упавшего в реку пятиклассника - фото

ГСЧС

Мальчик пошел посмотреть на поднявшийся уровень воды

На фоне паводка в Закарпатской области, спровоцированного мощными ливнями, в четверг, 23 мая, в райцентре Воловец упавшего в реку пятиклассника на глазах у очевидцев унесло мощным течением.

Об этом сообщили в пресс-службе местной областной госадминистрации.

Как отмечается, инцидент произошел, когда ребенок во время школьной перемены пошел посмотреть на реку, уровень воды в которой резко поднялся.

«Очевидцы вызвали спасателей и сами пытались спасти ребенка, но, к сожалению, безуспешно. Сейчас мальчика ищут ниже по течению. Очень надеемся, что поиски дадут результат, и ребенок выживет», — рассказал и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.

Теги:   Дети Закарпатье Наводнение

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