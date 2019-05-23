Наводнение на Закарпатье: мощное течение на глазах очевидцев унесло упавшего в реку пятиклассника
Сегодня, 17:01
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На фоне паводка в Закарпатской области, спровоцированного мощными ливнями, в четверг, 23 мая, в райцентре Воловец упавшего в реку пятиклассника на глазах у очевидцев
Об этом сообщили
в пресс-службе местной областной госадминистрации.
Как отмечается,
инцидент произошел, когда ребенок во время школьной перемены пошел посмотреть
на реку, уровень воды в которой резко поднялся.
«Очевидцы
вызвали спасателей и сами пытались спасти ребенка, но, к сожалению, безуспешно.
Сейчас мальчика ищут ниже по течению. Очень надеемся, что поиски дадут
результат, и ребенок выживет», — рассказал и.о. председателя ОГА Ярослав
Галас.