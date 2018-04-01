Нацполиция: в драке с футбольными фанатами в Мариуполе ранены 9 полицейских

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Футбольный матч в Мариуполе
Пресс-служба Нацполиции в Донецкой области

Футбольный матч в Мариуполе

В результате стычек на стадионе Бойко в Мариуполе пострадали девять полицейских и повреждены два служебных автомобиля,сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

Столкновения между болельщиками и правоохранителями произошли 1 апреля во время футбольного матча между Мариуполем и киевским Динамо, на котором присутствовал президент Петр Порошенко.

Нацполиция сообщает, что стычки произошли в середине второго тайма, после того, как некоторые футбольные фанаты зажгли петарды и дымовые шашки и полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона.

"Товарищи стали на их защиту, выбежали со стадиона и начали швырять в сторону правоохранителей и служебный автотранспорт камни", - говорится в сообщении.

В Нацполиции сообщают, что есть информация о пострадавших среди журналистов.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.342 – сопротивление представителям власти – и ч.2 ст.345 – угроза или насилие по отношению к работнику полиции.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове