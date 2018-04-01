Нацполиция: в драке с футбольными фанатами в Мариуполе ранены 9 полицейских

В результате стычек на стадионе Бойко в Мариуполе пострадали девять полицейских и повреждены два служебных автомобиля,сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

Столкновения между болельщиками и правоохранителями произошли 1 апреля во время футбольного матча между Мариуполем и киевским Динамо, на котором присутствовал президент Петр Порошенко.

Нацполиция сообщает, что стычки произошли в середине второго тайма, после того, как некоторые футбольные фанаты зажгли петарды и дымовые шашки и полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона.

"Товарищи стали на их защиту, выбежали со стадиона и начали швырять в сторону правоохранителей и служебный автотранспорт камни", - говорится в сообщении.

В Нацполиции сообщают, что есть информация о пострадавших среди журналистов.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.342 – сопротивление представителям власти – и ч.2 ст.345 – угроза или насилие по отношению к работнику полиции.