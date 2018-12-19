Нацполиция обнаружила склад с 15 тоннами детонаторов неизвестного происхождения Сегодня, 15:05 321 Цей матеріал також доступний українською Рабочие склада разбирали детонаторы на детали Фото: полиция

В Никополе Днепропетровской области правоохранители нашли склад с детонаторами к снарядам калибра 122 мм и 125 мм.

Как сообщили в Нацполиции, он находился на территории одного из местных предприятий.

Всего во время санкционированного обыска с привлечением взрывотехников и спасателей в складском помещении было обнаружено около 15 тонн взрывателей.

Кроме того, правоохранители обнаружили на складе кустарное оборудование для разбора детонаторов на детали, что подвергало смертельной опасности работавших там людей.

Сейчас полиция выясняет происхождение взрывателей и устанавливает лиц, причастных к их хранению.