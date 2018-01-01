Нацполиция начала масштабные тактические учения Сегодня, 15:32 66 Цей матеріал також доступний українською Подразделения отрабатывают боевое слаживание

Нацполиция начала масштабные оперативно-тактические и командно-штабные учения.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, к учениям привлечены все спецподразделения Нацполиции.

Также развернут Центральный пункт управления, который осуществляет координацию работы четырех штабов. В состав штабов вошли сотрудники различных ведомств. Они моделируют ситуацию в онлайн-режиме и следят за эффективным и оперативным выполнением поставленных задач.

В ходе тактических занятий правоохранители отработают реальные ситуации, с которыми полиция столкнулась в текущем году. Речь идет об освобождении заложников, террористических атаках, прибытии нарядов полиции на применение оружия и изъятие взрывных устройств.

Также будет отрабатываться алгоритм действий при выполнении совместных задач с пограничниками и Нацгвардией по обеспечению безопасности.