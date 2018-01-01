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Нацполиция начала масштабные тактические учения

Сегодня, 15:32
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Подразделения отрабатывают боевое слаживание

Нацполиция начала масштабные оперативно-тактические и командно-штабные учения.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, к учениям привлечены все спецподразделения Нацполиции.

Также развернут Центральный пункт управления, который осуществляет координацию работы четырех штабов. В состав штабов вошли сотрудники различных ведомств. Они моделируют ситуацию в онлайн-режиме и следят за эффективным и оперативным выполнением поставленных задач.

В ходе тактических занятий правоохранители отработают реальные ситуации, с которыми полиция столкнулась в текущем году. Речь идет об освобождении заложников, террористических атаках, прибытии нарядов полиции на применение оружия и изъятие взрывных устройств.

Также будет отрабатываться алгоритм действий при выполнении совместных задач с пограничниками и Нацгвардией по обеспечению безопасности.

 

 

Теги:   Нацполиция Учения МВД Украины

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