26 ноября 2018, понедельник

Нацкорпус пришел под АП с требованием не отменять выборы из-за возможного военного положения

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Нацкорпус пришел под АП с требованием не отменять выборы из-за возможного военного положения
Фото: Партія "Національний Корпус"/Facebook

Представители Нацкорпуса и Нацдружин пришли под Администрацию президента Украины требуя ввести в стране военное положение, но выступили против переноса запланированных на март 2019 года президентских выборов. 

Об этом Нацкорпус сообщил в Facebook.

"Требуем адекватной реакции руководства государства на агрессию РФ! Считаем преступлением против собственного народа бездарное управление армией, что показали вчерашние события в Азовском море. Требуем привлечь к ответственности всех виновных. В случае введения военного положения, считаем недопустимым отмену или перенос даты выборов", - говорится в заявлении Нацкорпуса.

 

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Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, позже их доставили в оккупированную Керчь.

В результате столкновения ранения получили 6 украинских военнослужащих.

СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине на 60 суток. Президент Петр Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР" в понедельник, 26 ноября. 

Армия и СБУ приведены в полную боевую готовность.

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