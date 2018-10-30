"Национализация" имущества Меджлиса. Для чего оккупационная власть создала муфтият в Крыму

Имущество Меджлиса крымскотатарского народа могут передать подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма, сообщило издание Крым.Реалии. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Стоимость имущества

По информации издания, об этом заявил так называемый "глава Совета министров Крыма" Сергей Аксенов. Народный депутат Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отметил, что имущество стоит десятки тысяч долларов или даже больше.

Подконтрольным России мусульманам ранее уже передали несколько объектов, которые принадлежат Фонду Крым

Джемилев убежден, что после деоккупации полуострова все так называемое "национализированное" имущество будет возвращено крымскотатарскому народу. Значительная часть недвижимости была приобретена на пожертвования диаспоры крымских татар, в основном, Турции, США и Румынии.

"Офис Меджлиса - 45-50 тыс. долларов, культурный центр Симферополя - около 1 млн долларов, поликлиника - около 50 тыс. долларов", - рассказал Джемилев.

Еще в 2014 году подконтрольный России Арбитражный суд Крыма принял решение об изъятии здания Меджлиса в пользу российского государства.

Что могут передать подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма

Незаконно могут забрать здание в центре Симферополя. Там раньше собиралось руководство Меджлиса. Его могут передать оккупационному "министерству культуры Крыма". В будущем там якобы появится музей.

В помещении также была организация Фонд Крым. Возглавлял ее Мустафа Джемилев. Кроме того, может быть передано здание в поселке Пионерское, где должен был открыться медицинский центр. СМИ оккупированного полуострова сообщили, что подконтрольным России мусульманам ранее уже отдали несколько объектов, которые принадлежат Фонду Крым.

Один из них - это здание в Бахчисарае. В то же время так называемый "глава Совета Министров Крыма Сергей Аксенов" заявил, что ему перечень объектов пока не известен.

Незаконные действия оккупантов с имуществом крымских татар

Ряд объектов, которые могут передать, на балансе Фонда Крым, заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. В некоторых помещениях деятельность продолжают те, кто сотрудничает с оккупационными властями Крыма.

Под видом обысков в помещениях состоялись разграбления, отметил Чийгоз. Иски с Меджлисом относительно незаконных действий с имуществом оккупационные суды отклонили.

"У них была задача запретить Меджлис и забрать недвижимость. Сразу после оккупации офис регионального Бахчисарайского Меджлиса был якобы закрыт. Там сейчас находятся те, кто работает на коллаборационистов", - отметил Чийгоз.

Оккупационные власти Крыма от начала действовали незаконно относительно Меджлиса, что зафиксировано во временном решении Международного суда ООН, сообщила руководитель крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Можно также подать жалобы в Европейский суд по правам человека. Стоит также применить политико-дипломатические инструменты. В частности, во время Генеральной Ассамблеи ООН. Там снова будут рассматривать резолюцию по Крыму.

Запрещенный Меджлис

Духовное управление мусульман Крыма после аннексии полуострова Россией прекратило координировать свои действия с Меджлисом. На заседании координационного совета Всемирного конгресса крымских татар в Геническом районе Херсонской области, которое состоялось в 2016 году, решили создать муфтият на материковой части Украины.

Меджлис крымскотатарского народа был запрещен на территории России и аннексированного Крыму в апреле 2016 года решением подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма. Защита Меджлиса подала апелляцию в Верховный суд России, однако ее отклонили.