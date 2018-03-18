Националисты забросали яйцами консульство РФ в Киеве и казнили чучело Путина

В день президентских выборов в России 18 марта около 25 представителей Организации украинских националистов (ОУН) устроили акцию протеста перед консульством РФ на улице Добровольческих батальйонов в Киеве, сообщает Громадське.

Участники акции бросали яйца через забор в здание консульства. Они также принесли чучело Владимира Путина в тюремной робе с табличкой "Смерть Х.йлу. Смерть рашистским оккупантам". Чучело повесили на импровизированной виселице. Активисты требовали разорвать дипотношения с Россией.

Утром около 100 членов националистических организаций пикетировали посольство России на Воздухофлотском проспекте. Участок улицы полностью перекрыт сетками и кордонами Нацполиции.

Согласно сообщениям Громадського, в акции участвовали главным образом Нацкорпус, Правый сектор, Свобода и Сокол. Они принесли аппаратуру и включили музыку. Также они установили чучело Путина и привели человека в костюме медведя с балалайкой.

У генерального консульства РФ во Львове правые жгли шины. К консульству России в Харькове украинские националисты принесли гроб с чучелом Путина. Также группа активистов сожгла чучело Путина на Майдане Независимости в Киеве.

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