Нацгвардия установила мобильные блокпосты на въездах в Винницу Сегодня, 18:48 17 Цей матеріал також доступний українською Мероприятия связаны с усиленным вариантом несения службы Фото: Нацгвардия

На основных трассах при въезде в Винницу, где введено военное положение, установили мобильные блокпосты, сообщили в Национальной гвардии Украины.

Согласно сообщению, дополнительный контроль на въезде в город введен для "недопущения совершения правонарушений и других антиобщественных проявлений, осуществления оперативного реагирования на любые изменения в оперативной обстановке".

Военнослужащие Нацгвардии совместно с полицейскими проверяют подозрительные автомобили и лиц в пределах профилактических мер.

Установлено пять мобильных блокпостов в направлениях въезда в город на Хмельницкой, Киевской, Турбовской, Гниваньской и Немировской автодорогах.

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Напомним, что 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

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