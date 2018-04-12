Нацгвардия понизила командира части за советские флаги на параде в Кривом Роге

Флаги с советской символикой по улицам Кривого Рога пронесли 22 февраля

Руководство Национальной гвардии Украины решило понизить в должности командира воинской части, чьи подчиненные во время парада по случаю годовщины освобождения города во время Второй мировой войны несли флаги с запрещенной советской символикой.

Об этом со ссылкой на ответ командующего НГУ генерал-полковника Юрия Аллерова передает Слідство.Інфо.

Ранее сообщалось, что 22 февраля на марше по случаю 74-ой годовщины освобождения Кривого Рога от нацистских войск несколько бойцов Нацгвардии несли флаги с запрещенной коммунистической символикой.

Это вызвало резкое недовольство в обществе.

После этого по данному факту было начато уголовное расследование по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов).