Нацгвардия откроет реабилитационный центр на берегу Черного моря для участников АТО

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Бойцы АТО смогут проходить реабилитацию в Одессе
Фото: НГУ

Бойцы АТО смогут проходить реабилитацию в Одессе

Нацгвардия откроет реабилитационный центр на берегу Черного моря в Одессе для участников АТО.

Как рассказали в пресс-службе, ведомство начало процесс принятия санатория Зеленый мыс в курортной зоне Одессы в районе Черноморки.

Санаторий профилировался на лечении болезней систем кровообращения, нервной, дыхательной и зрительной, укреплении иммунитета. Местность, где он расположен, обладает уникальными природными ресурсами.

В Нацгвардии напомнили, что бойцы проходят реабилитацию в медицинском центре Новые Санжары в Полтавской области и Тополь. В 2017 году там прошли лечение 3007 человек.

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