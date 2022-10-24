Холода приближаются. НАТО должно увеличить военную помощь, чтобы ВСУ смогли воевать всю зиму — Столтенберг

24 октября, 19:02
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

НАТО нужно увеличить поставку всего, чтобы украинцы смогли воевать всю зиму, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Речь идет о генераторах, зимней одежде и палатках.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Он подчеркнул, что зимняя экипировка для ВСУ была главным вопросом встречи министров обороны НАТО.

«Зима приближается. И это тоже было основным посылом встречи министров обороны НАТО: нам необходимо увеличить поставки всего, начиная с зимней одежды, генераторов, палаток, чтобы украинцы смогли продлить военные действия всю зиму», — заявил Столтенберг.

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Генсек добавил, что системы вооружений, поставленные союзниками и партнерами НАТО, уже показали огромное влияние. Это и стало одной из причин, почему РФ не смогла добиться преимущества в воздухе и контроля над воздушным пространством Украины.

«Это произошло, конечно, прежде всего из-за умений, решимости украинских вооруженных сил использовать уже старые имеющиеся у них советские средства ПВО. Партнеры поставляли Украине боеприпасы для старых советских систем, а затем начали предоставлять новые», — добавил Столтенберг.

5 сентября издание Spiegel сообщило, что Украина направила запрос в НАТО с просьбой предоставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 000 солдат ВСУ. За несколько недель уже почти половину запроса удалось закрыть.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Российская агрессия Военная помощь Йенс Столтенберг Война России против Украины

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