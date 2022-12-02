«Как буря в пустыне». НАТО может уничтожить армию России за 12 часов — аналитик 2 декабря, 08:34 Польские военные транспортные средства во время учений НАТО (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Войска НАТО в состоянии полностью уничтожить армию РФ за 12 часов, рассказал в эфире Радио НВ военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

«Уже было просчитано: для того чтобы уничтожить — не применяя ядерное оружие, а лишь высокоточное — подавляющее большинство российской армии (имеются в виду пункты постоянной дислокации), российскую военную промышленность, войскам НАТО потребуется всего 12 часов, если это будет полномасштабная атака со стороны Альянса. У них есть такие возможности, они знают, как это делать», – отметил Гетьман.

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Но НАТО этого не делает, ведь это не агрессивный блок, уверен эксперт. В то же время, это доказывает, что НАТО не собирается нападать на Россию или ее союзника — Беларусь, добавил Гетьман:

«Если бы НАТО хотело бы напасть, то оно не усиливало бы обороноспособность Украины. Если бы оно хотело напасть, то напало бы, как буря в пустыне. И не было бы Российской Федерации».

1 декабря диктатор Александр Лукашенко собрал силовой блок Беларуси на собрание и снова заговорил об «угрозах»: «Украина под любым предлогом пытается втянуть в конфликт войска государств-членов НАТО».

В тот же день генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что НАТО не является частью конфликта в Украине: «У нас нет войск и нет присутствия в воздухе Украины. НАТО только поддерживает Украину в ее праве на самооборону».