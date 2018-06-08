НАТО готов принять в будущем Украину. Приемлемо ли для этого украинское вооружение

Президент Петр Порошенко будет присутствовать на саммите НАТО в Брюсселе в июле

НАТО готов принять в будущем Украину как члена Альянса. Накануне генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что "принцип открытых дверей - один из основных принципов НАТО и он актуален, как для Украины, так и для других стран". Об этом - в сюжете Радио НВ.

На вчерашней встрече с министром обороны Украины Степаном Полтораком он также подчеркнул, чтобы нужно выполнять Минские соглашения. В них он видит гарантию сохранения жизни украинских военных в Донбассе. Альянс также поддерживает продолжение санкций против России, хотя и не стремится к ее изоляции. По словам Столтенберга, такие ограничения дают Кремлю четкий сигнал о недопустимости военной агрессии с ее стороны.

Украина должна иметь одинаковые системы вооружения с участниками Альянса

Также генсек отметил, что президент Петр Порошенко будет присутствовать на саммите НАТО в Брюсселе в июле. Однако формат встреч пока не определен.

Ранее сообщалось, что Венгрия через одобрение языкового закона блокирует проведение встреч Комиссии Украина-НАТО на министерском и высшем уровнях.

На вчерашней встрече Степан Полторак также заверил Столтенберга, что Украина в будущем видит себя членом Альянса. Несмотря на виськови воздействия на Донбассе, Украина готова в дальнейшем привлекать свои подразделения в совместных военных учений и боевой подготовки НАТО.

Сегодня во Львов впервые прилетела с официальным визитом и.о. обязанности президента Парламентской ассамблеи НАТО, бывшая министр обороны Литвы, одна из инициаторов создания украинского-польско-литовской миротворческой бригады Раса Юкнявичене.

Альянс также поддерживает продолжение санкций против России, хотя и не стремится к ее изоляции

Уже в субботу представитель Альянса посетит Львовской полигон, где она увидит как работает именно эта бригада. Об этом рассказала член постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблеи НАТО, народный депутат Оксана Юринец. По ее словам, Юкнявичене - человек не случайный и понимает важность безопасности для Украины и Литвы в том числе.

Чтобы войти в НАТО, Украине необходимо стать взаимосовместимыми государством с другими членами Альянса по административным, оперативным и техническим стандартам, которые имеют разные уровни. Пока Украина пытается их выполнить точечно, на базовом, элементарном уровне, заявил военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

Например, весной начальник Генштаба Виктор Муженко подписал приказ об использовании тактических обозначений, которые распространены в странах НАТО. В то же время по техническому обеспечению, то Украина должна иметь одинаковые системы вооружения с участниками Альянса. Но массового переоснащения военной техники по стандартам НАТО Украина пока не делает, подчеркнул Козий.

Министры обороны стран НАТО утвердили новую инициативу по усилению обороноспособности Альянса. К 2020 году планируется сформировать 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых судов, готовых к использованию в течение одного месяца или даже меньше.