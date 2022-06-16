«Кому-то нужно воевать с РФ». Почему Украина не станет членом НАТО, каковы итоги Рамштайна-3 и как борются ВСУ — интервью с Ждановым 16 июня, 22:17 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украина не станет членом НАТО, потому что «кому-то нужно воевать с РФ» — военный эксперт Олег Жданов (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Украина не станет членом НАТО, потому что сразу же начнется мировая война, убежден военный эксперт Олег Жданов. Поэтому, считает он, Альянс дистанцируется от противостояния с Россией, а Украине помогают только страны-члены.

Радио НВ спросило у Жданова, насколько мощна их поддержка, какие выводы можно сделать после Рамштайна-3 — третьего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, и какова ситуация на фронтах.

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— Вы говорили о том, что вы достаточно пессимистично ожидаете Рамштайн-3. Оправдались ли ваши прогнозы?

— К сожалению, да. Дело в том, что мы не получили такого прорыва, как некоторые ожидали увеличения [количества] оружия и сокращения сроков поставки этого оружия.

Понимаете, Европа и, в частности, большинство стран-партнеров живут в мирной жизни, и война их касается только косвенно, в плане помощи Украине. И бюрократия как работала, так и работает. Цинизм, к сожалению, присутствует тоже в этом, на мой взгляд. Они не спешат дать те объемы оружия, которые мы хотели бы получить сегодня и сейчас.

— Мне кажется, генерал армии США Марк Милли перечислил количество помощи. И он говорил о 97 тысячах противотанковых систем, 237 бронированных автомобилей, 60 средствах ПВО, 250 артиллерийских систем и более сотни тысяч боеприпасов небольшого калибра. Меняет ли это что-то для нас?



— Да. Кстати, это было впечатляющим; то, что меня поразило во время саммита Рамштайн-3. К сожалению, мы все цифры не слышали от нашей власти. И впечатление складывалось, что почти ничего не дают. Все знали об этих 100 гаубицах, которые предоставили Соединенные Штаты, там было 90 и еще 18. Потом все знали, что Франция предоставила восемь Цезарей. И министр облроны на днях сообщил, что дали комплекс Гарпун.

А тут генерал озвучил такие цифры, которые, честно говоря, поражают — и 237 танков, и 300 боевых машин пехоты, и 12 батальонов, а это 260 артиллерийских систем. Очень впечатляющие цифры. И это все за этот период уже было поставлено Вооруженным силам Украины.

— То есть мы уже можем все это использовать?

— Да, оно уже используется. Видите ли, а у нас первая информация о боевых машинах пехоты М113 Брэдли появилась только за сутки до саммита, что на Донбассе их уже заметили.

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