Полк Азов отреагировал на фейк о женщине, которая якобы убила Дугину 22 августа, 18:15 Российские спецслужбы через два дня после убийства Дарьи Дугиной решили обвинить в этом украинку Наталью Вовк (Фото:коллаж Національна гвардія України / Facebook)

Украинка, которую ФСБ страны-агрессора России решила обвинить в убийстве дочери российского пропагандиста Александра Дугина Дарьи, не имеет отношения к полку Азов. Об этом сообщает пресс-служба Азова в Telegram в понедельник, 22 августа.

В Азове подчеркнули, что так называемый документ, которым российские спецслужбы пытаются доказать причастность полка к подрыву машины Дугиной, на самом деле является очередной «визиткой Яроша».



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"…Сам теракт — это подготовка к «трибуналу» над азовцами. Ведь таким образом Россия подогревает общественное мнение своих граждан по поводу «необходимости» такого судилища", — сказано в сообщении.

Азов осудил незаконное судилище, которое оккупанты планируют устроить над пленными защитниками Украины, и призвал сделать все возможное, чтобы псевдотрибунал не состоялся.

Ранее в пресс-службе Нацгвардии заявили, что Наталья Вовк никогда не служила в Азове, а российские пропагандисты этим фейком пытаются оправдать решение о признании подразделения Нацгвардии «террористической организацией».

Во время брифинга 22 августа защитник Мариуполя, азовец с позывным Википедия отметил, что на опубликованных российскими пропагандистами документах женщина в парадной форме Нацгвардии, а все бойцы Азова на фото для документов одеты в мультикам.

Он также предположил, что российские оккупанты могли найти удостоверение женщины в воинской части временно захваченного Мариуполя.

«Если присмотреться к тому, что написано карандашом на удостоверении, там видно, что оно менялось после того, как она вступила в брак. Это старое удостоверение этой женщины, просто валявшееся или лежавшее где-то в архиве на территории воинской части № 3057 в Мариуполе. То есть противник нашел эти документы и сейчас выдает их как „визитку Яроша“», — отметил защитник.



Ранее в ФСБ объявили, что «раскрыли» убийство Дарьи Дугиной за два дня, и обвинили в нем «украинские спецслужбы». По версии спецслужбы страны-агрессора, в убийстве «подозревается» гражданка Украины Наталья Вовк (якобы служившая в Азове) и ее дочь София Шабан.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина не причастна к подрыву авто дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарьи и ее гибели. Подоляк добавил, что в РФ происходит нагнетание, чтобы проводить не скрытую мобилизацию на войну против Украины, а явную.



Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев говорил, что ответственность за убийство Дугиной взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия. Партизаны называют российского диктатора Владимира Путина узурпатором власти и военным преступником, однако повторяют штамп российской пропаганды о «братских народах».



Ночью 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной (Платоновой), дочерью «идеолога Путина» Александра Дугина, которая, как и отец, активно занималась пропагандой, оправдывала войну РФ против Украины и выступала за геноцид украинского народа.



Кремлевские пропагандисты обвинили в убийстве дочери соратника Путина Украину и украинское политическое руководство, требуя ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, в том числе по Офису президента и Центральному управлению СБУ.



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