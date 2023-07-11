На фронте погибла боевой медик из Львова Наталья Депа 11 июля, 23:15 Наталья Депа (Фото:Иван Депа / Facebook)

На фронте погибла боевой медик 218-го отдельного батальона 125-й бригады ТРо ВСУ, львовянка Наталья Депа.

Об этом сообщил председатель ОО Варта1 Игорь Зинкевич в Facebook.



Он сказал, что о чине похорон сообщат позже.

Информацию о гибели защитницы также подтвердили брат и отец Натальи.

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До войны Наталья имела собственный Центр косметологии и лазерной эпиляции, а после начала полномасштабного вторжения РФ пошла служить вместе с отцом и братом.

«Прости, что был не очень хорошим братом. Прости, что часто творил разные плохие вещи, прости, что многого не сказал. Ты навсегда в моем сердце, моя любимая сестричка», — написал брат погибшей Иван Депа.

В социальных сетях друзья и близкие люди делятся воспоминаниями о Наталье.

«Моя красавица. Наталья, Руденька, Витаминка. Боевой медик 218 отдельного батальона 125 бригады ТрО ВСУ Наталья Депа. Погибла за нас, за то, чтобы мы жили в мире и спокойствии, погибла, спасая других. Всегда улыбчивая и веселая, храброе сердце, подруга, которая всегда готова прийти на помощь. Поддержка и гордость. Спасибо тебе за все. Я люблю тебя», — написала лучшая подруга Натальи Оксана.

«Сердце как будто разорвали… Я все еще жду, что напишут, что ты жива! Не могу поверить! Какая боль, какое горе! Я тебе еще должна была подарить подарок на День рождения, я же обещала… и как теперь! Ты еще должна была мне удалить тату, помнишь мое тату… ты же обещала, Натуля. Как утолить эту боль, как исцелить душу?! Я так бы сейчас тебя еще раз обняла! Хоть раз, я бы сказала тебе спасибо. Спасибо, что ты была в моей жизни!» — пишет Кристина Кацман.