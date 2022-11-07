Россияне стали активнее использовать штурмовую авиацию из-за наступления ВСУ — Воздушные силы
Игнат подчеркнул, что авиация оккупантов теперь чаще попадает в прицелы ПВО и уничтожается (Фото:Скриншот из видео Ukrinform TV/Youtube)
Российские оккупанты стали чаще использовать штурмовую авиацию из-за интенсивного наступления украинских войск.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат во время брифинга.
Игнат подчеркнул, что авиация оккупантов теперь чаще попадает в прицелы ПВО и уничтожается.
«Противник увеличивает на определенных направлениях с определенной целью, с определенными задачами именно действия штурмовой авиации, а также вертолетов, чаще всего это Ка-52», — уточнил спикер.
Игнат также отметил хорошую работу западных систем ПВО, которые предоставляют наши партнеры, но подчеркнул, что их очень мало.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ЗРК NASAMS и Aspide от западных партнеров прибыли в Украину.