Россияне стали активнее использовать штурмовую авиацию из-за наступления ВСУ — Воздушные силы

7 ноября, 14:09
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Игнат подчеркнул, что авиация оккупантов теперь чаще попадает в прицелы ПВО и уничтожается (Фото:Скриншот из видео Ukrinform TV/Youtube)

Игнат подчеркнул, что авиация оккупантов теперь чаще попадает в прицелы ПВО и уничтожается (Фото:Скриншот из видео Ukrinform TV/Youtube)

Российские оккупанты стали чаще использовать штурмовую авиацию из-за интенсивного наступления украинских войск.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат во время брифинга.

«Идут интенсивные наступательные действия наших войск. Враг использует больше авиации, поскольку наземные силы и средства тоже имеют свойство заканчиваться», — сказал он.

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Игнат подчеркнул, что авиация оккупантов теперь чаще попадает в прицелы ПВО и уничтожается.

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«Противник увеличивает на определенных направлениях с определенной целью, с определенными задачами именно действия штурмовой авиации, а также вертолетов, чаще всего это Ка-52», — уточнил спикер.

Игнат также отметил хорошую работу западных систем ПВО, которые предоставляют наши партнеры, но подчеркнул, что их очень мало.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ЗРК NASAMS и Aspide от западных партнеров прибыли в Украину.

https://www.youtube.com/embed/1lABjeIW8xg
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Авиация Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ

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