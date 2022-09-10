Не только Залужный. Кто руководит ВСУ, которые мастерски наступают в Харьковской области — Бутусов 10 сентября, 21:50 Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото:pivnich.org.ua)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире Радио НВ рассказал, кто руководит наступательной операцией в Харьковской области.

«Думаю, что эта наступательная операция была все же коллективным решением, потому что это стратегического значения операция. Следует отметить мастерство действий украинского командования. Ключевой вклад — главнокомандующего [ВСУ] Валерия Залужного. Потому что без его инициативы, без его действий все это было бы в принципе невозможно», — отметил журналист.

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В то же время, по словам Бутусова, оперативное управление операцией осуществляет командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский:

«Сырский — это командующий силами обороны. Человек известный, один из лидеров нашей армии. <…> Если оценивать по результату, то это очень высокий уровень управления. Бесспорно, это мастерская операция».

Активные наступательные действия ВСУ в Харьковской области Бутусов назвал блестящей, феноменальной операцией и переломным моментом войны.

Украинские военные сегодня, 10 сентября, вошли в Изюм Харьковской области и уже поделились первыми видео.

Незадолго до этого ВСУ освободили от российских захватчиков Купянск и Балаклею Харьковской области.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные уже в окрестностях Лисичанска.

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