ВСУ продвигаются на некоторых участках фронта — Зеленский

30 декабря, 20:29
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Президент поблагодарил украинских военных, которые обеспечивают продвижение на фронте (Фото:Генштаб)

Президент поблагодарил украинских военных, которые обеспечивают продвижение на фронте (Фото:Генштаб)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия на отдельных участках фронта понемногу продвигается.

Во время вечернего видеообращения Зеленский рассказал об итогах 45-й с начала войны Ставки главнокомандующего, которая состоялась в пятницу, 30 декабря.

«Ключевое — Донецкая и Луганская области — наш Донбасс, где продолжаются самые жесткие бои. Бахмут, Соледар, Кременная. В общем, держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся», — сказал он.

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Президент поблагодарил украинских военных, которые обеспечивают продвижение на фронте. «Вы настоящие герои!» — подчеркнул Зеленский.

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29 декабря Генштаб ВСУ сообщал, что за неделю Силы обороны Украины продвинулись на 2,5 километра в направлении города Кременная Луганской области.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты боятся потерять Кременную, поэтому построили в этом районе мощную оборону и стягивают большое количество резервов и техники.

По данным NYT, в последнее время на этом направлении наблюдаются существенные успехи ВСУ, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятии под контроль основных дорог, ведущие на Северодонецк и Лисичанск.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Украинская армия Российская агрессия Войска РФ Владимир Зеленский

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