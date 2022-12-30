ВСУ продвигаются на некоторых участках фронта — Зеленский 30 декабря, 20:29 Президент поблагодарил украинских военных, которые обеспечивают продвижение на фронте (Фото:Генштаб)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия на отдельных участках фронта понемногу продвигается.

Во время вечернего видеообращения Зеленский рассказал об итогах 45-й с начала войны Ставки главнокомандующего, которая состоялась в пятницу, 30 декабря.

«Ключевое — Донецкая и Луганская области — наш Донбасс, где продолжаются самые жесткие бои. Бахмут, Соледар, Кременная. В общем, держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся», — сказал он.

Видео дня

Президент поблагодарил украинских военных, которые обеспечивают продвижение на фронте. «Вы настоящие герои!» — подчеркнул Зеленский.

29 декабря Генштаб ВСУ сообщал, что за неделю Силы обороны Украины продвинулись на 2,5 километра в направлении города Кременная Луганской области.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты боятся потерять Кременную, поэтому построили в этом районе мощную оборону и стягивают большое количество резервов и техники.

По данным NYT, в последнее время на этом направлении наблюдаются существенные успехи ВСУ, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятии под контроль основных дорог, ведущие на Северодонецк и Лисичанск.