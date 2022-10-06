За неделю освобождено 4 тыс. кв. км. Семь важных цифр, отражающих масштаб новой фазы наступления ВСУ

6 октября, 11:40
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Уничтоженная российская техника в освобожденном Лимане, Донецкая область (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Уничтоженная российская техника в освобожденном Лимане, Донецкая область (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В четверг, 6 октября, исполняется месяц с тех пор, как ВСУ начали стремительное контрнаступление в Харьковской области, эффект которого позволил украинским силам прорваться в Луганскую область одновременно с ускорением освобождения Херсонской.

НВ собрал самые важные цифры и факты за последние дни, когда наступление ВСУ приобрело еще больший масштаб на северо-востоке и заметно ускорилось на юге Украины. К ним мы добавили несколько знаковых обобщающих итогов украинского контрнаступления в сентябре.

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За неделю были освобождены десятки населенных пунктов в четырех областях Украины

Этот факт вечером 4 октября подтвердил в своем вечернем обращении Владимир Зеленский. «От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю — в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях в целом», — рассказал Зеленский.

Вот лишь некоторые из освобожденных за этот период городов и сел Украины:

Херсонская область:

  • Любимовка;
  • Крещеновка;
  • Золотая Балка;
  • Беляевка;
  • Украинка;
  • Большая и Малая Александровки;
  • Давыдов Брод;
  • Староселье;
  • Богуславка;
  • Нововоскресенское;
  • Новогригоровка;
  • Петропавловка.

Донецкая область:

  • Лиман
  • Святогорск
  • Торское
  • Ямполь,
  • Новоселовка,
  • Шандриголово,
  • Дробышево
  • Ставки

Харьковская область:

  • Боровская Андреевка
  • Боровая
  • Шейковка

Луганская область: как минимум шесть населенных пунктов, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, который не уточнил их названия.

Среди них, вероятно, есть села:

  • Грековка
  • Макеевка

В Херсонской области ВСУ освободили более 1,3 тыс. кв. км за пять дней

Такую оценочную цифру территории, освобожденной украинскими силами с 1 по 5 октября в Херсонской области, приводит Медуза.

Со 2 октября ВСУ прорвали оборону оккупантов в Херсонской области на 20 км вглубь

Эти данные в своей сводке от 6 октября озвучивает британская разведка. Там указывают, что 2 октября украинские силы начали новый этап наступательных операций в Херсонской области и с тех пор подвинули линию фронта на 20 км южнее. Такой глубины прорыва ВСУ достигли прежде всего благодаря продвижению вдоль восточного берега реки Ингулец и западного берега Днепра.

Теперь успехи наступления ВСУ в Херсонской области ставят РФ перед дилеммой: бежать за Днепр или остаться и обороняться.

Украина за неделю освободила более 4 тыс. кв. км своей территории

Об этом сообщает российский оппозиционный сайт Агентство. Проводя подсчеты, его журналисты обратили внимание на карту, которая попала в кадры на брифинге Минобороны РФ 4 октября. Если в августе войска РФ контролировали в Харьковской области 10,6 тысячи кв. км, или 33% от всей области, то к середине сентября — лишь около 2 тысяч кв. км, а за последнюю неделю оккупанты потеряли из них еще 1650 кв. км оккупированной территории.

https://www.youtube.com/embed/TviGvsnYYog

С учетом оставленного Лимана и территорий вокруг города недельные потери России на востоке Украины достигли 2,75 тысячи кв. км. А если добавить к ним более 1,3 тысячи кв. км, освобожденных ВСУ на севере Херсонской области за те же дни, суммарные потери РФ в Украине за неделю превысят 4 тыс. кв. км.

Если же к ним прибавить территории, откуда украинские войска вытеснили армию РФ с начала сентября (около 8,6 тысячи кв. км), то получится почти 13 тысяч кв. км. «Эта территория сопоставима по размеру с такими государствами как Черногория и Катар», — подчеркивает Агентство.

Министр обороны Украины Алексей Резников 5 октября показал, как развивалось осеннее наступление Украины:

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1577709011289477120

За первые дни октября Россия потеряла в Украине более 100 танков

Об этом свидетельствуют официальные данные потерь российской армии, которые ежедневно публикует Генштаб ВСУ.

Если по состоянию на 30 сентября число российских танков, которые потеряла в боях в Украине армия РФ, составляло 2338 единиц, то 6 октября это число выросло до 2449 (+111 танков за первые дни октября).

Потери российской армии в живой силе за тот же период увеличились с 59 080 убитых военнослужащих армии РФ до 61 330 (+2 250).

За месяц ВСУ освободили впятеро больше территорий, чем Россия захватила за три месяца

Такую статистику визуализировало агентство Top Lead в своем Телеграм-канале UA War Infographics.

Если Россия за три летних месяца (июнь, июль и август) захватила около 2 125 кв. км территорий Украины, то ВСУ только за сентябрь освободили как минимум 10 608 кв. км.

А с учетом первой недели октября эта цифра, по указанным выше подсчетам российского сайта Агентство, достигла 13 тыс. кв. км.

Всего в ходе контрнаступления на юге и северо-востоке Украины было освобождено более 1,5 тыс. населенных пунктов

Такие данные по состоянию на 4 октября привели замглавы ОП Кирилл Тимошенко и замглавы МВД Евгений Енин.

В Херсонской, Харьковской, Николаевской, Донецкой, Луганской областях ВСУ освободили от оккупантов 1 534 населенных пункта, из них 483 находятся в Харьковской области и более 50 — в Херсонской.

На освобожденных территориях всех пяти областей благодаря контрнаступлению ВСУ:

  • разминировано — 502 населенных пункта
  • Национальная полиция возобновила работу в 1200 населенных пунктах
  • организовано 1 445 гуманитарных штабов
  • органы местного самоуправления заработали в 1508 населенных пунктах

Также восстановлена работа критической инфраструктуры:

  • газоснабжение в 1 026 населенных пунктах
  • электроэнергия — 976 населенных пунктов
  • водоснабжение и водоотвод — 966 населенных пунктов
  • услуги мобильной связи и интернета — 950 населенных пунктов
Редактор: Инна Семенова

Теги:   Инфографика Донецкая область Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Карта боя Херсонская область Карта военных действий Наступление Инфографика НВ Николаевская область Контрнаступление Сюжет НВ Война России против Украины освобождение Херсона Лиман Лиман котел

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