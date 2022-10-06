За неделю освобождено 4 тыс. кв. км. Семь важных цифр, отражающих масштаб новой фазы наступления ВСУ 6 октября, 11:40 Сюжет Уничтоженная российская техника в освобожденном Лимане, Донецкая область (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В четверг, 6 октября, исполняется месяц с тех пор, как ВСУ начали стремительное контрнаступление в Харьковской области, эффект которого позволил украинским силам прорваться в Луганскую область одновременно с ускорением освобождения Херсонской.

НВ собрал самые важные цифры и факты за последние дни, когда наступление ВСУ приобрело еще больший масштаб на северо-востоке и заметно ускорилось на юге Украины. К ним мы добавили несколько знаковых обобщающих итогов украинского контрнаступления в сентябре.



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Этот факт вечером 4 октября подтвердил в своем вечернем обращении Владимир Зеленский. «От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю — в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях в целом», — рассказал Зеленский.



Вот лишь некоторые из освобожденных за этот период городов и сел Украины:



Херсонская область:



Любимовка;



Крещеновка;

Золотая Балка;

Беляевка;

Украинка;

Большая и Малая Александровки;

Давыдов Брод;

Староселье;

Богуславка;

Нововоскресенское;

Новогригоровка;

Петропавловка.

Донецкая область:



Лиман

Святогорск

Торское

Ямполь,

Новоселовка,

Шандриголово,

Дробышево

Ставки

Харьковская область:



Боровская Андреевка



Боровая

Шейковка

Луганская область: как минимум шесть населенных пунктов, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, который не уточнил их названия.

Среди них, вероятно, есть села:



Грековка

Макеевка

В Херсонской области ВСУ освободили более 1,3 тыс. кв. км за пять дней

Такую оценочную цифру территории, освобожденной украинскими силами с 1 по 5 октября в Херсонской области, приводит Медуза.



Со 2 октября ВСУ прорвали оборону оккупантов в Херсонской области на 20 км вглубь

Эти данные в своей сводке от 6 октября озвучивает британская разведка. Там указывают, что 2 октября украинские силы начали новый этап наступательных операций в Херсонской области и с тех пор подвинули линию фронта на 20 км южнее. Такой глубины прорыва ВСУ достигли прежде всего благодаря продвижению вдоль восточного берега реки Ингулец и западного берега Днепра.



Теперь успехи наступления ВСУ в Херсонской области ставят РФ перед дилеммой: бежать за Днепр или остаться и обороняться.



Украина за неделю освободила более 4 тыс. кв. км своей территории

Об этом сообщает российский оппозиционный сайт Агентство. Проводя подсчеты, его журналисты обратили внимание на карту, которая попала в кадры на брифинге Минобороны РФ 4 октября. Если в августе войска РФ контролировали в Харьковской области 10,6 тысячи кв. км, или 33% от всей области, то к середине сентября — лишь около 2 тысяч кв. км, а за последнюю неделю оккупанты потеряли из них еще 1650 кв. км оккупированной территории.



С учетом оставленного Лимана и территорий вокруг города недельные потери России на востоке Украины достигли 2,75 тысячи кв. км. А если добавить к ним более 1,3 тысячи кв. км, освобожденных ВСУ на севере Херсонской области за те же дни, суммарные потери РФ в Украине за неделю превысят 4 тыс. кв. км.

Если же к ним прибавить территории, откуда украинские войска вытеснили армию РФ с начала сентября (около 8,6 тысячи кв. км), то получится почти 13 тысяч кв. км. «Эта территория сопоставима по размеру с такими государствами как Черногория и Катар», — подчеркивает Агентство.

Министр обороны Украины Алексей Резников 5 октября показал, как развивалось осеннее наступление Украины:

За первые дни октября Россия потеряла в Украине более 100 танков

Об этом свидетельствуют официальные данные потерь российской армии, которые ежедневно публикует Генштаб ВСУ.

Если по состоянию на 30 сентября число российских танков, которые потеряла в боях в Украине армия РФ, составляло 2338 единиц, то 6 октября это число выросло до 2449 (+111 танков за первые дни октября).

Потери российской армии в живой силе за тот же период увеличились с 59 080 убитых военнослужащих армии РФ до 61 330 (+2 250).

За месяц ВСУ освободили впятеро больше территорий, чем Россия захватила за три месяца

Такую статистику визуализировало агентство Top Lead в своем Телеграм-канале UA War Infographics.

Если Россия за три летних месяца (июнь, июль и август) захватила около 2 125 кв. км территорий Украины, то ВСУ только за сентябрь освободили как минимум 10 608 кв. км.

А с учетом первой недели октября эта цифра, по указанным выше подсчетам российского сайта Агентство, достигла 13 тыс. кв. км.

Такие данные по состоянию на 4 октября привели замглавы ОП Кирилл Тимошенко и замглавы МВД Евгений Енин.

В Херсонской, Харьковской, Николаевской, Донецкой, Луганской областях ВСУ освободили от оккупантов 1 534 населенных пункта, из них 483 находятся в Харьковской области и более 50 — в Херсонской.

На освобожденных территориях всех пяти областей благодаря контрнаступлению ВСУ:

разминировано — 502 населенных пункта

Национальная полиция возобновила работу в 1200 населенных пунктах

организовано 1 445 гуманитарных штабов

органы местного самоуправления заработали в 1508 населенных пунктах

Также восстановлена работа критической инфраструктуры:

газоснабжение в 1 026 населенных пунктах

электроэнергия — 976 населенных пунктов

водоснабжение и водоотвод — 966 населенных пунктов

услуги мобильной связи и интернета — 950 населенных пунктов