Войска РФ бегут из Мелитополя в сторону Крыма — мэр 13 сентября, 21:36 Чтобы вывезти краденое из Запорожской области, военные РФ взламывают гаражи и похищают гражданские машины (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Войска РФ бегут из временно оккупированного Мелитополя в сторону украинского Крыма.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Оккупанты побежали из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Это было ожидаемо — стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов», — написал он.

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По его данным, чтобы вывезти краденое из Запорожской области, военные РФ взламывают гаражи и похищают гражданские машины. Он призвал местных жителей обезопасить свой транспорт, чтобы его не угнали россияне.

Ранее украинская разведка сообщала, что успешные действия ВСУ вынуждают так называемую власть временно оккупированного Крыма и юга Украины срочно переселять свои семьи на территорию страны-агрессора РФ.

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