«Стараемся творчески подходить». Как ВСУ отвоевывают дороги, высоты и села на приоритетном запорожском направлении — интервью NV с военным 27 июля, 19:32 NV Премиум Украинский военный занимается разминированием полей (Фото:Отдельная бригада территориальной обороны г. Днепр / facebook)

Вооруженные силы Украины нашли потенциальные слабые места в обороне россиян на юго-востоке Украины, были прорваны некоторые элементы оборонительных рубежей РФ, сообщает CNN.

Radio NV пообщалось с Александром Курбатовым, начальником службы связей с общественностью Отдельной бригады территориальной обороны г. Днипро, чтобы выяснить, что происходит на запорожском направлении.

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— Ллойд Остин, глава Пентагона, говорит о запорожском направлении. The New York Times пишет о запорожском направлении. Американский Институт изучения войны, к которому всегда были вопросы, но также посвящает свою аналитику именно запорожскому направлению. Видим, что почти везде говорится об одном — основным направлением контрнаступления ВСУ именно стала Запорожская область. Это не большой сюрприз. Этот информационный шум мешает или помогает действиям наших военных?

— Думаю, что у наших военных не очень много времени читать эту аналитику. Просто сама ситуация же не новая. Говорили полгода, что это наиболее перспективное направление. Есть серьезные причины, чтобы оно было именно так, а не иначе.

Потому что это возможность разрезать их группировку. Это возможность уничтожить их логистику. То есть многие вопросы решаются успехом на одном конкретном направлении. И, соответственно, они (россияне — ред.) это очень хорошо понимали.

И тут дело же не в том, что мы говорим об этом или не говорим. А дело в том, что они это так же хорошо понимали и они тщательно готовились. Если заметили, все говорят о минировании. Это минирование продолжалось много месяцев. И они очень-очень активно это делали даже под обстрелами.

Мы пытались им помешать, впрочем они на нашем участке по восемь рядов. Это не вторая линия обороны, а самая первая, которая была. Они даже успели сделать какие-то минные поля, не настолько насыщенные. А потом, когда их оттеснили оттуда, то [дальше] уже более насыщенные минные поля. Но мы уже туда тогда не могли дотянуться теми средствами, которые у нас были в распоряжении.

Поэтому это не сюрприз ни для них, ни для нас. И то, что сейчас это обсуждается, — это обсуждают просто очевидные вещи. А все обсуждают, потому что все ожидают каких-то больших, возможно, успехов на этом направлении.

Но, учитывая географию, ожидать больших, мгновенных сюрпризов, я не думаю, что есть смысл.

У нас есть пример прошлого года. Сколько длилась херсонская операция? Там так же степи. И здесь ничего нового быть не может. То есть степи, которые простреливаются, которые видны на много-много километров. Скрыть в них какие-то действия, какие-то перемещения техники, группировки, концентрации войск, фактически невозможно.

Тем более у россиян очень-очень много Орланов, которые летают высоко. Их просто так из обычного ружья не собьешь. Например, если квадрокоптер Mavic, если он опускается, можно сбить обычным дробовиком. Если даже нет других средств, то активно используют и это. Я думаю, что и враги тоже научились это делать. То до Орлана еще попробуй дострелить. И они прекрасно видят, что происходит, издалека.

Поэтому это никак не мешает. И, кстати, это может даже в каком-то смысле помогает, потому что тема войны в Украине [остаётся] на слуху. А это очень важно. Это постоянно заставляет читателя, зрителя на Западе [понимать], нашим союзникам постоянно напоминает о том, что у нас идет такая вот война.

Поэтому само по себе внимание к этому направлению не является негативным явлением.

— В аналитике говорится о населенном пункте Работино. Что там якобы были прорваны некоторые оборонительные позиции Вооруженными силами Украины. Это к югу от Орехово. И якобы именно сейчас идут бои вокруг этого села Работино. Какое значение имеет именно этот населенный пункт?