Минобороны РФ проваливает попытки взять под контроль все ЧВК в РФ, наступление ВСУ выявляет недостаток резервов у россиян — ISW 15 августа, 10:09 Украинские военные на линии фронта (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Вооруженные силы Украины продолжают постепенное продвижение по меньшей мере на двух участках фронта, тогда как Минобороны РФ, похоже, не удается взять под контроль все боеспособные ЧВК и другие нерегулярные военные формирования России.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

14 августа ВСУ продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и, вероятно, продвинулись на границе Донецкой и Запорожской областей. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бердянском направлениях (запад Донецкой и восток Запорожской областей). Маляр добавила, что ВСУ достигли определенных успехов на юг и юго-восток от Старомайорского (9 км к юго-востоку от Великой Новоселки) в направлении Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки). По словам Маляр, украинские силы продолжают продвижение в Урожайном, а некоторые российские источники утверждают, что ВСУ контролируют северную часть населенного пункта.

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Александр Ходаковский, командир российского батальона Восток, участвующего в боях возле Урожайного, пожаловался, что российские силы не перебрасывают в этот район дополнительные резервы и артиллерийские дивизионы. Ходаковский заявил, что батальон Восток ведет бои за Урожайное «теми силами, которые есть, прямо скажем — небогатыми силами», которые, по его словам, истощены и несут потери. Ранее ISW оценивал, что российским силам не хватает доступных оперативных резервов, которые позволили бы им проводить ротацию подразделений или привлекать дополнительные подкрепления, а потому российские оборонительные линии могут быть хрупкими, напоминают аналитики свои предыдущие оценки. Некоторые российские «военкоры» утверждали, что украинские войска продолжили контрнаступление также в районе Роботино (13 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области и продвинулись на юге Клищеевки (7 км к юго-западу от Бахмута). Маляр добавила, что на прошлой неделе на Бахмутском направлении украинские войска продвинулись на три квадратных километра и в целом освободили 40 кв. км от начала наступательных действий украинских войск на этом направлении.

Министерство обороны России, вероятно, не в состоянии полностью взять под контроль некоторые российские частные военные компании (ЧВК), которые связаны с российскими чиновниками и бизнесменами или получают финансирование от них. 14 августа российское оппозиционное издание Досье сообщило, что давний соратник Владимира Путина Аркадий Ротенберг и российский госбанк ВТБ предоставили ЧВК Конвой более 300 миллионов рублей ($3,04 млн) с конца 2022 года. По данным Досье, российские энергетические предприятия Промресурс и Коал Трейдинг также предоставили вместе 109,5 млн рублей ($1,11 млн) ЧВК Конвой, хотя прибыли ни одного из этих предприятий не позволяли бы сделать такие «пожертвования». Сообщается, что крымский гауляйтер Сергей Аксенов политически поддерживает ЧВК Конвой.

В ноябре 2022 года ЧВК Конвой начала официальный набор наемников для участия в войне РФ против Украины, а личный состав Конвоя подписал контракты либо непосредственно с ЧВК Конвой, либо с российской 150-й мотострелковой дивизией (8-я общевойсковая армия Южного военного округа армии РФ). Однако, как сообщает Досье, Конвой не подчиняется 150-й мотострелковой дивизии и имеет свою зону ответственности в Украине и собственный командный состав. Сообщается, что ЧВК Конвой базируется в оккупированном Перевальном (Крым) и сейчас действует на Херсонском направлении — после того, как сначала эта ЧВК «обороняла» российские логистические линии на трассе Мелитополь-Джанкой. По состоянию на лето 2023 года ЧВК Конвой насчитывает 400 человек, которые получают зарплату в размере 200−300 тысяч рублей ($2030 — $3045) в месяц. Постоянная частная финансовая и политическая поддержка частной военной компании Конвой и ее дальнейшая деятельность в Украине отдельно от командной структуры Минобороны РФ указывает на то, что ведомство Сергея Шойгу не в состоянии полностью интегрировать нерегулярные формирования в состав российской армии, несмотря на объявленные намерения сделать это.

Основатель ЧВК Конвой Константин Пикалов ранее был связан с ЧВК Вагнера и, по данным Досье, связан также с Главным управлением Генштаба России (ГРУ). Досье сообщало, что Пикалов также является соучредителем Санкт-Петербургского казачьего общества Конвой, и что он пытался прорваться в сферу военных услуг с 2014 года, но не имел особого успеха, пока не присоединился к ЧВК Вагнера в Центральноафриканской Республике в 2018 году. Пикалов, как сообщается, был советником Евгения Пригожина или частью его службы безопасности, а не боевиком. По информации Досье, Пикалов связан с агентом ГРУ Станиславом Полузановым, которого он позже «завербовал» на роль заместителя командира Конвоя. Досье сообщало, что после 2018 года нет данных о взаимодействии Пикалова с аффилированными с Пригожиным структурами, однако ЧВК Конвой функционировала уже в 2019 году. Досье сообщало, что Пикалов имел небольшой военный опыт до участия в ЧВК Вагнера и что Пикалов является полной противоположностью Пригожина — «ручным и безопасным для власти».

На фоне участившихся ударов Украины по Крыму местные оккупанты пытаются ввести новые наказания для лиц, публикующих контент, который раскрывает расположение и деятельность российских военных объектов и средств на оккупированном полуострове. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов 14 августа заявил, что оккупационные «чиновники» Крыма на федеральном уровне предложат принять поправки по усилению ответственности за распространение фото- и видеоматериалов, демонстрирующих расположение и работу российских систем ПВО, других систем вооружения, военных и стратегических объектов. Предложенные поправки должны также предусматривают наказание для лиц, которые публикуют изображения последствий украинских ударов. В ISW предполагают, что инициатива Аксенова призвана улучшить оперативную безопасность РФ и ограничить в российском информационном пространстве информацию об ударах Украины по тыловым целям оккупантов. Оккупационные «чиновники» ранее обсуждали подобные ограничения после атаки на Крымский мост 17 июля. В то же время рупор Кремля Владимир Соловьев и некоторые «военкоры» выразили обеспокоенность тем, что такие поправки могут использовать для цензуры пропагандистов и «военкоров», которые сообщают об ударах ВСУ. Другой связанный с Кремлем «военкор» заявил, что российским чиновникам вряд ли удастся успешно помешать публикациям последствий ударов.