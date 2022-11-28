Россия считает крайне опасным возможное наступление ВСУ через Днепр на восток Херсонской области — анализ фортификаций РФ от ISW 28 ноября, 09:24 Окопы, укрепления и танковые заграждения возле Степного, Херсонская область, 15 ноября 2022 (Фото:Maxar Technologies)

Характер оборонительных сооружений, которые войска РФ возводят на востоке Херсонской области, говорит о чрезвычайной важности здешних линий коммуникаций для российской армии — и ее серьезных опасениях возможных атак ВСУ.

В своей новой сводке за 27 ноября Институт изучения войны анализирует оборонительные позиции, которые российские войска занимают в восточной части Херсонской области — и вероятные ожидания России в отношении возможных операций ВСУ в этом районе.

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ISW отдельно подчеркивает, что не делает прогноз относительно будущих операций ВСУ и не оценивает возможности Украины для проведения таких операций (включая форсирование Днепра). Однако на основе расположения войск РФ аналитики Института считают, что командование российской армии «явно считает украинское контрнаступление через Днепр и/или через Кинбурнскую косу возможным и очень опасным». Армия РФ вложила «значительные усилия для защиты от подобных возможных украинских операций, однако эта система содержит много уязвимых мест, которые украинцы, как они уже демонстрировали ранее, могут использовать».

Фортификационные сооружения РФ на востоке Херсонской области / Инфографика: ISW

Среди таких наблюдений ISW:

Российские военные очевидно допускают, что ВСУ могут форсировать Днепр и вести контрнаступательные операции в восточной части Херсонской области — возможно, угрожая всем критически важным наземным коммуникациям РФ изКрыма на материковую часть Украины. С начала октября 2022 войска РФ рыли траншеи и концентрировали силы на востоке Херсонской области, явно готовясь к отступлению с западного берега Днепра и города Херсона. Сейчас же армия РФ готовится либо к эшелонированной обороне, либо к проведению стратегических операций по задержке ВСУ.

Российские силы «явно не рассчитывают, что смогут помешать украинским войскам перейти реку», как и не делают своим приоритетом сооружение оборонительных позиций для остановки такой ​​переправы, полагают в ISW. Армия РФ скорее создает условия для длительной обороны на востоке Херсонской области, «что может позволить создать прочный украинский плацдарм на восточном берегу Днепра».

Укрепляя свои позиции вдоль критически важных линий коммуникаций (GLOC) на востоке Херсонской области, армия РФ уделяет первоочередное внимание рытью траншей и возведению противотанковых оборонительных сооружений по типу «зубы дракона». Преимущественно такие укрепления возводятся вдоль линий коммуникаций, которые соединяют российские силы на восточном (левом) берегу Днепра с юго-восточными тыловыми районами в Херсонской области и Крыму, а также с восточными тыловыми районами вокруг Мелитополя Запорожской области.

Большинство полевых укреплений расположены непосредственно на самих линиях коммуникаций и ориентировано в основном перпендикулярно дорогам. Таким образом, укрепления больше похожи на замысловатые блокпосты, чем на части сплоченных оборонительных линий, который тянулись бы через поля и несколько линий коммуникаций. Лишь в редких отдельных случаях фортификации организованы на открытых полях между шоссе.

Траншеи, укрепления и танковые заграждения возле села Великая Благовещенка (Херсонская область), оккупированного Россией, 15 ноября 2022 / Фото: Maxar Technologies

Российские силы также сильно укрепили полосу земли шириной 3 км, отделяющую Кинбурнскую косу от материковой части Херсонской области, а также участки вдоль пляжей к югу и востоку от этой полосы.

Оборонительные позиции армии РФ свидетельствуют о том, что российское военное руководство рассматривает перспективу украинского контрнаступления через Днепр как серьезную угрозу — и в частности ожидает, что украинские силы займут Кинбурнскую косу. При этом российские войска намереваются помешать ВСУ продвинуться на материковую часть Херсонской области и защититься от высадки десанта на участки, окружающие соединение косы с материковой частью Херсонской области.

В итоге российские оборонительные позиции оптимизированы для защиты от украинских сил на случай, если бы продвигались вдоль дорог — а не по пересеченной местности, как это ранее уже успешно делали украинские силы. ВСУ совершали длительные переходы по пересеченной местности в Харьковской области, что позволило им быстрее продвинуться и окружить российские опорные пункты, такие как Купянск и Изюм, напоминает ISW.

Окопы, укрепления и танковые заграждения возле Степного, Херсонская область, 15 ноября 2022 / Инфографика: Maxar Technologies

Большинство нововозведенных российских укреплений в восточной части Херсона будут очень уязвимы для обхода / окружения на открытой сельской местности — поскольку имеют открытые фланги, заканчивающиеся посреди поля. Более того, многие из этих позиций не находятся на расстоянии, достаточном для тактической поддержки друг от друга — что сделало бы каждую из них уязвимой для тактических обходов ВСУ. Подобные тактические уязвимости этих оборонительных позиций отражают и аналогичную уязвимость на оперативном уровне. Так, гипотетически российским войскам могла бы угрожать атака по их неприкрытых флангах или даже полное окружение, если бы украинские войска смогли форсировать Днепр в районе Херсона и Новой Каховки, севернее от большинства российских укреплений, а также начать масштабную механизированную кампанию со стороны Кинбурнской косы — с запада от большинства укреплений РФ.

Вероятной целью армии РФ может быть замедление, а не полная защита или остановка украинское наступление на восточном берегу Днепра. Неясно, рассматривает ли российское военное руководство такую миссию на оперативном или стратегическом уровне. Первый из них предполагал бы удержание натиска ВСУ на достаточное время для переброски сил РФ с других участков фронта, а второй — еще большее время для прибытия мобилизованных в эту часть театра военных действий. В таком случае многое зависело бы от скорости наступления ВСУ: если прорыв российской обороны займет недели, а не месяцы, то российским силам пришлось бы черпать подкрепление в подразделениях, которые воюют в других регионах.

Окопы возле Новотроицкого, Херсонская область, 15 ноября 2022 / Фото: Maxar Technologies

Командование армии РФ, вероятно, развернуло мобилизованных на основных линиях обороны, тогда как более опытные профессиональные подразделения развернуты на вторых и третьих линиях — что может привести к более быстрому наступлению Украины, полагают в ISW. Там напоминают, что российские мобилизованные, как правило, плохо обучены, экипированы и руководимы, «что значительно увеличивает потери и снижает их готовность к бою».

Попытки россиян подготовить обширные оборонительные позиции на востоке Херсонской области — независимо от их качества — подчеркивают критическую важность этой местности для будущего хода войны. Линии коммуникаций (GLOC), которые российские военные стремятся защитить в это регионе, включают почти все оставшиеся маршруты, необходимые России для ведения военных операций на юге Украины — в том числе две основные магистрали, соединяющие материковую часть юга Украины с Крымом. Потеря хотя бы одной из них, вероятно, осложнила бы логистику РФ в восточной части Херсонской области и западной части Запорожской области, позволив украинским силам продвинуться достаточно близко ко второй автомагистрали, чтобы блокировать и ее. Если эти GLOC будут потеряны, России пришлось бы полностью полагаться на линии коммуникаций из Ростова через Мариуполь и Мелитополь, который тоже находится под угрозой украинского контрнаступления с севера. А закрепление ВСУ в восточной части Херсонской области позволило бы создать дополнительный импульс для освобождения Мелитополя с запада.

В российском информационном пространстве начинают терять веру в способность войск РФ удерживать ключевые районы на западе Запорожской области — что, возможно, является признаком подготовки информационной почвы для вывода российских войск из этого района.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия готовится к очередной волне тайной мобилизации, которая начнется 10 декабря в самой России и на оккупированных ею территориях Украины;



российские блогеры широко критикуют Федеральную таможенную службу России за задержки и изъятие на таможне товаров двойного назначения, которые « волонтерские движения» отправляли российским вооруженным силам;

волонтерские движения» отправляли российским вооруженным силам; Генштаб ВСУ сообщил, что на линии Сватово-Кременная оккупанты ведут оборонительные операции в районе Купянска и наступательные операции — западнее Кременной; российские источники сообщают о продолжении контрнаступательных операций ВСУ в направлении Сватово и Кременной;

войска РФ продолжают наступательные действия в районе Авдеевки;

российские войска нанесли удары по Днепру, Кривому Рогу и Запорожью;

оккупанты продолжают насильно вывозить украинских детей с оккупированных территорий Луганской области в Россию под предлогом того, что детям требуется специальный медицинский уход.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW