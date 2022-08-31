«Туман войны». На что еще способна Россия, кроме провокаций и шантажа, сезон которых уже открыли — интервью с военным экспертом 31 августа, 15:22 Эксклюзив НВ Украинские военные обстреливают вражеские позиции в Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Военный обозреватель Денис Попович в интервью Радио НВ рассказал, что уже произошло на юге, как героически украинские военные сопротивляются на востоке и как на все это может ответить Россия, которая начала сезон провокаций, давления и шантажа.

— Начнем с красивых хлопков, которые сейчас нормально развлекаются на Херсонщине и вообще на юге. Мы не знаем планов командования, но проанализировать, что уже произошло, наверное, можем. Что бы вы сказали о ситуации на юге?

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— Активизация уничтожения логистических цепочек русской армии. Довольно серьезная активизация, которая началась утром в понедельник. Мы начали более активно, чем это делалось раньше, уничтожать склады, их цепочки [поставки]. На сегодняшний день и мосты пострадали немного больше, чем они пострадали до сих пор,

А в какие конкретные действия все это сформируется с нашей стороны, мы еще посмотрим.

— Уже вчера утром были сообщения об освобождении некоторых населенных пунктов возле Ингулецкого плацдарма. Там наши накопили настолько достаточно сил и средств, чтобы теснить врага? Если так пойдет дальше, то через сколько дней или недель мы сможем увидеть украинский флаг в Херсоне где-нибудь на городском совете?

— Я бы сейчас очень осторожно комментировал эту ситуацию вокруг Херсонского плацдарма. Во-первых, об освобождении этих населенных пунктов сообщала, если мне память не изменяет, американская сторона. От нас не было каких-либо официальных сообщений об освобождении этих населенных пунктов, если не считать Сухого Ставка еще в понедельник.

Поэтому прогнозировать, когда украинский флаг появится над Херсоном, я бы сейчас [не решился]. Сейчас такой туман войны происходит: противоречивые данные и никакого сообщения от украинской стороны по этой ситуации. Поэтому давайте немного подождем.

— В то время как Украина начинает наступление на юге, Россия открывает закрытое ранее воздушное пространство для пассажирских самолетов вблизи линии фронта. Сейчас уже есть предположение, что россияне захотят снова сбить какой-нибудь пассажирский самолет, чтобы обвинить в этом Украину. Этот вариант мы можем как-то рассматривать? Или от этих обезьян можно ожидать всего, чего угодно?

— Всего, чего угодно. И, на самом деле, провокации по сбитию какого-то воздушного судна также, к сожалению, можно ожидать.

Они открывают сезон провокаций, шантажа и давления. Следует перечислить и преступления в Еленовке, и шантаж на ЗАЭС. Надо быть очень осторожным в этом вопросе. Собственно, как мы можем уберечься? Просто принять во внимание это, скажем так.

— Россиянам не удалось захватить всю Донецкую область до конца лета, что от них требовали в Кремле. Что теперь нужно понимать о российских действиях на Донбассе?

— Мы можем утверждать, что до конца августа Донецкую область они не захватят. И у меня есть сомнения, что они захватят ее до конца сентября, да и до конца октября — тоже большой вопрос.

Там начались у них кадровые перемещения, как говорится. Поплатился своими полномочиями министр обороны Сергей Шойгу. Они, как перчатки, меняли своих генералов. На самом деле, их задача усложняется теми контрнаступательными действиями, о которых мы слышим со стороны украинской армии. И некоторые надежды они как раз связывают с формированием этого Третьего армейского корпуса, который сейчас перебрасывают на территорию Украины. Есть соответствующие сомнения в его качестве, но давайте подождем, когда он появится на фронте, посмотрим, где именно он будет действовать. И тогда можно будет более точно прогнозировать, где будут основные потуги российской армии.

Хотя если вспомнить недавние слова Путина о том, что «мы продолжаем освобождать Донецкую область и Донбасс», то не думаю, что они в ближайшее время откажутся по крайней мере от этих политических задач «освобождения», так сказать, Донецкой области.

— Военный аналитик Том Купер говорит: «украинские обстрелы испугали российских ВДВшников (воздушно-десантные войска — укр.), заставив их бежать на Херсонщине, и оставили позади «добровольцев» из так называемого 109 полка «ДНР». Последние были разгромлены. Если кадровые ВДВшники убегают, оставляя после себя эти обезьяньи группировки из оккупированного Донбасса, то что может привнести Третий армейский корпус, кроме дополнительного количества пушечного мяса и железа.

— Вооружение более или менее неплохое. Даже странно, как они его собрали, если увидеть, какие танки они гонят на передовую. На вооружении этого корпуса есть и Т-90 и Т-80БВМ. Это новые танки РФ.

Но можно повторить, из кого формировался этот корпус. Это российские резервисты, БАРС, у них трехмесячная подготовка. Есть сходство определенное с территориальной обороной Украины по своему наполнению, не по своей сути. Это люди, которые согласились подписать контракт с этим подразделением, с этим соединением. Их возраст средний — 50 [лет] плюс-минус. И другой контингент состоит из людей, которые хотят подзаработать или даже из бывших заключенных.

Есть определенные сомнения в подготовке, военных возможностях этих людей. Как мы можем видеть из сроков подготовки, она была не слишком основательной. По моему мнению, этот корпус ограниченно пригоден для ведения эффективных военных действий против украинской армии.

— Россияне теперь будут воевать еще и иранскими дронами. Иран очень много лет под санкциями, но тем не менее дроны выпускать, оказывается, способен. Американцы официально подтвердили, что Иран передал боевые беспилотные летательные аппараты РФ. Значит ли это, что россияне сами уже не способны, у них все иссякло, и теперь они должны летать, разведывать или даже какие-то удары наносить этими иранскими машинами?

— Это огромная пощечина для российского ВПК, которая, несмотря на все свои рекламные заявления, полный [набор] разных дронов, все очень классно, вынуждена покупать эти дроны у Ирана. И это, кстати, одна из причин возможного лишения полномочий Сергея Шойгу, который [преувеличивал] свое руководство по реальным возможностям российской армии, в том числе и в такой области, как беспилотные летательные аппараты.

Это, опять же, должно нас ограниченно радовать. Они дроны закупили для того, чтобы охотиться за Хаймарсами. Это их первая задача — уничтожение этих реактивных систем, причинивших им очень большой вред.

Но я также слышал о том, что есть определенные нарекания у россиян по техническому состоянию этих дронов. Были какие-то проблемы с этими аппаратами. Теперь они решаются. Впрочем, давайте подождем первого сбитого аппарата нами и того, какой эффект они будут приносить. Я слышал, что мы научились бороться с попытками россиян уничтожать наши Хаймарсы. Возможно, вы слышали, что мы разместили муляжи?

— Да, это шикарная история! Бороться с беспилотниками с помощью паллетов из строительного супермаркета!

— Это прекрасно. А ввиду качества изображения, которое выдают эти беспилотники (видел соответствующие кадры действия этих систем), то есть надежда на то, что мы сможем обмануть и эти беспилотники. Эти свидетельства, что у них проблема технического характера, дают определенные сомнения, что вскоре они появятся на украинском театре военных действий.

— Информация, что они уже потратили 10 ракет по 6,5 млн долларов каждая на поражение этих деревянных конструкций, означает, что кто-то работает на дезинформацию врага, и это срабатывает?

— Абсолютно. Это очень широкая система. Информация, дезинформации, размещение ложных целей, размещение ложных стартовых позиций и так далее. Это для того, чтобы вводить в заблуждение врага.

— О ситуации на востоке. Харьков обстреливают, неспокойно во всей Донецкой области. Будет ли туда доставлен так называемый Третий армейский корпус?

— Он не резиновый, этот армейский корпус. Сколько? 10 тысяч человек. Если их растворить по всей линии фронта, большой пользы это не принесет.

Куда-то его направят. Я подозреваю, что все-таки на юг, потому что там достаточно тревожная ситуация складывается для российской армии в связи с нашими действиями.

На востоке ситуация стабильна в том плане, что они пытаются атаковать на этой донбасской дуге, в том числе и в Харьковской области.

Происходят попытки тактических продвижений. Это и изюмское направление, и донбасская дуга, Бахмут, Соледар. Попытка атаковать пески, чуть ниже. Но пока у них там большого успеха нет, хотя мы знаем, что их сдерживания оплачиваются большой кровью наших воинов. И ситуация, связанная с артиллерийской работой российских подразделений, довольно серьезная.

— На востоке пока дефицит артиллерии и снарядов у наших войск? Мы ждем, пока что-нибудь доедет с Запада?

— Похоже, что мы действительно перебросили большинство сил как раз на юг, для того, чтобы что-то там делать. И оставили меньше сил и средств на востоке.

Надеемся, что западная помощь прибудет на восток для того, чтобы поддержать наших ребят, которые действительно героически держат позиции. Они фактически своей кровью помешали Путину и российским войскам выбросить эту рекламную политическую задачу занять Донецкую область до конца лета.

— Если Херсон уже под эффективным огневым контролем, можно сказать, — до Херсона наши дотягиваются, уничтожаются и склады, и места дислокации кафиров. Если мыслить со стороны оккупантов, которые остаются еще на правом берегу, что они сейчас должны делать, кроме того, чтобы упаковываться и быть готовыми убегать в любой момент? Нельзя сидеть и ждать, что тебя уничтожат сегодня или завтра, через пять минут или через пятьдесят пять.

— Но никакой мотивации у россиян там нет. Какая там может быть мотивация? Представьте себе, тебя посыпают снарядами, ракетами, ты ничего не можешь поделать, пути отхода отрезаны.

Для того чтобы отойти за Днепр, нужно надувать матрасы, сколачивать плоты с деревьев, которых там и так мало в том регионе, пытаться переправиться на левый берег. Население тебя ненавидит. Фактически там абсолютно враждебная ситуация для оккупантов.

Какая там может быть мотивация? Там только приказ командира «держаться, держаться и еще раз держаться, сейчас к вам приедут силы, вы же российские ВДВшники, вам нельзя отступать». Поэтому все, что там будет держать, — русский мат и российский копняк.

А мотивация с нашей стороны ясна. Это освобождение нашей земли. И я думаю, что лучшей мотивации в этом вопросе быть не может.

— Президент Владимир Зеленский посоветовал жителям Крыма держаться подальше от военных объектов. Я понимаю политическую значимость этого заявления. А вот с военной точки зрения мы можем рассчитывать, что хлопок в Крыму будет нарастать?

— А еще было сообщение, что мы готовим эвакуацию из Крыма для граждан. Это тоже очень интересно.

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Что касается хлопка, который ворвется в Крым, то он уже был. Давайте вспомним Новофедоровку, Джанкойский район, склады и трансформаторную подстанцию, которая, кстати, должна была участвовать в передаче электроэнергии из АЭС в Крым, в этой краже электроэнергии, которую планировали россияне. Их планы сорвались. Поэтому я думаю, что совет правильный, стоит прислушаться.

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