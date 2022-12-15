«Гнали россиян так далеко, как могли». Генерал Сырский был удивлен темпами продвижения в Харьковской области — The Economist 15 декабря, 20:56 Александр Сырский (справа) в марте 2022 года в селе Мощун (Фото:Сухопутные войска ВСУ / Facebook)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский был удивлен скоростью продвижения защитников Украины в Харьковской области. Об этом он заявил в интервью The Economist, опубликованном в четверг, 15 декабря.

Говоря о наступлении Сил обороны Украины в Харьковской области, Сырский отметил, что «не меньше других был удивлен скоростью продвижения». По данным The Economist, генерал использовал для операций небольшие мобильные группы, и они смогли на пятый день выполнить «две самые амбициозные цели» — захват важнейших российских логистических узлов в Купянске и Изюме.



Видео дня

«Вместо того, чтобы придерживаться плана и перейти к обороне, он приказал своим войскам преследовать убегающие российские войска так далеко, насколько было возможно — и это оказалось 50 км за три дня», — пишет The Economist.

В материале также сказано, что если бы генерал смог вызвать подкрепление, фронт оккупантов «вполне мог потерпеть более серьезный крах» в Луганской области в районе Сватово и Кременной, но защитники Украины также вели бои у Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, и россияне в итоге «смогли остановить наступление с помощью тысяч новомобилизованных солдат».



15 декабря министр обороны Алексей Резников заявил, что новое российское наступление может произойти уже в феврале следующего года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также говорил, что в феврале страна-агрессор может пойти в новое наступление.