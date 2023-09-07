«Трудно — это не безнадежно». Почему критики контрнаступления Украины ошибаются, а прогресс ВСУ впечатляет — генерал Петреус 7 сентября, 16:10 Военнослужащий 47-й бригады Магура выходит из БМП M2 Bradley, Запорожская область, 6 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Вооруженные силы Украины смогли адаптироваться к тяжелейшим условиям контрнаступления, и достигнутый ими прогресс впечатляет даже после первых нескольких месяцев наступательных операций.

Об этом в интервью NV заявил американский генерал Дэвид Петреус, экс-глава ЦРУ и бывший руководитель американских военных кампаний в Ираке и Афганистане. Так он прокомментировал многочисленные упреки американских медиа в том, что украинское контрнаступление якобы не увенчалось успехом, поскольку от украинской армии ожидали быстрого и яркого контрнаступления.

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«Я считаю, что ни один план не выживает после столкновения с противником. Это азбучная истина для любого военного плана.», — напомнил Петреус. Он также подчеркнул, что ВСУ столкнулись с очень сложной глубокоэшелонированной российской обороной, для преодоления которой Украина не имеет необходимых систем.

«Если бы мы [США] взялись за это, у нас была бы авиация, самолеты, вертолеты, множество навесных систем прорыва и т. д. », — сопоставил возможности армий американский генерал. Он напомнил критикам Украины, что «нереально ожидать большого прорыва с помощью общевойсковых операций, учитывая глубину минных полей, сложность полос препятствий, танковых рвов, «зубов дракона», солдат в окопах, беспилотников над головой".

Зато реальные результаты ВСУ уже являются достижением, дал понять Петреус. «То, как Украина ведет это контрнаступление очень впечатляет. Украинцы прекрасно адаптировались. Они изменили свои действия, как только поняли трудности этих оборонительных сооружений. И они добиваются прогресса. Медленно, конечно, но это очень значительный прогресс», — отметил бывший директор ЦРУ.

Он убежден, что на юге, в частности на Запорожском направлении, этот прогресс имеет реальные перспективы и будет продолжаться.

«Поэтому я снова полон восхищения, когда вижу, что сделали украинцы, и понимая, что это может продолжаться еще четыре месяца, в зависимости от того, когда пойдут дожди и вовремя ли будут получены боеприпасы», — спрогнозировал Дэвид Петреус. Он добавил, что украинцы уже внесли в наступательные операции «правильные коррективы», а также постоянно внедряют инновации, постоянно адаптируются и учатся. «И вы видите результаты на поле боя, хотя и медленные, очень тяжелые, в некоторых случаях стоящие высокой ценой», — напомнил генерал.

Он рассказал, что во время службы в Ираке говорил солдатам: «Все время будет трудно, но трудно — это не безнадежно. Это справедливо и для украинского войска сейчас. Они добиваются прогресса. И теперь я задаюсь вопросом: в какой момент российские силы начнут крошиться и ломаться?» — заметил Петреус, выразив уверенность, что ВСУ смогут воспользоваться моментом, когда российская оборона "начнет давать трещины".