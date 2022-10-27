ВСУ сбили российские вертолет и самолет, а также уничтожили переправу оккупантов — Генштаб 27 октября, 19:12 Подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов и понтонной переправы с военной техникой россиян (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские силы за сутки сбили вертолет Ка-52 и самолет Су-25 российских войск. ВСУ также подтверждают уничтожение переправы оккупантов во временно захваченной Херсонской области в предыдущие дни.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

Россияне пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях и не прекращают ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях .

. За сутки россияне нанесли три авиационных удара и совершил три обстрела из реактивных систем залпового огня .

. У войск РФ проблемы с материальным и техническим обеспечением подразделений оккупационных войск, непосредственно участвующих в боевых действиях на территории Украины. Из-за отсутствия теплых вещей оккупанты стали чаще воровать и заниматься мародерством на временно оккупированной территории Херсонской области.

на временно оккупированной территории Херсонской области. Мобилизованные военные РФ, которых перебросили на линию фронта, не прошли необходимую подготовку , не имеют практических навыков применения основных видов вооружения. Это приводит к значительным потерям противника в живой силе.

, не имеют практических навыков применения основных видов вооружения. Это приводит к значительным потерям противника в живой силе. Из-за неудовлетворительного состояния военной техники РФ, которую сняли с хранения, участились случаи дезертирства и сдачи в плен оккупантов . По предварительной информации, значительная часть вооружения и военной техники оккупантов на Донецком и Новопавловском направлениях ограничено пригодна или полностью непригодной к боям. В частности, речь идет о снятых с длительного хранения танках Т-62.

. По предварительной информации, значительная часть вооружения и военной техники оккупантов на Донецком и Новопавловском направлениях ограничено пригодна или полностью непригодной к боям. В частности, речь идет о снятых с длительного хранения танках Т-62. В предыдущие дни подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов и понтонной переправы с военной техникой россиян в Херсонской области .

. Авиация ВСУ за текущие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. Также за сутки силы ПВО сбили вражеский вертолет и самолет — по предварительной информации Ка-52 Аллигатор и штурмовик Су-25.

— по предварительной информации Ка-52 Аллигатор и штурмовик Су-25. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 69 220 своих военных, из них за минувшие сутки — 320. Также оккупанты лишились более 16 тысяч единиц техники.