Россия допускает отступление к дальним рубежам, оккупантов на линии фронта оставят умирать — Маляр

9 июня, 13:46
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Украинские военные стреляют из реактивной системы залпового огня (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские военные стреляют из реактивной системы залпового огня (Фото:REUTERS/Stringer)

Замглавы Минобороны Анна Маляр сообщила, что военное руководство России рассматривает возможность отступления к дальним рубежам. Она добавила, что оккупантов на линии фронта оставят умирать и призвала их сдаваться в плен.

В Telegram она отметила, что российские оккупационные войска оборудуют оборонительные рубежи с помощью так называемых «зубов дракона» на подступах к территории украинского Крыма и в глубине временно оккупированной территории, на определенном расстоянии до линии боевого столкновения.

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Маляр объяснила, что установление «зубов дракона» свидетельствует о том, что военное руководство России рассматривает возможность отступления к дальним рубежам, в частности вглубь временно оккупированного Крыма.

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«Вместо этого российским военнослужащим, находящимся на линии боевого столкновения, и за спинами которых оборудуют оборонительные рубежи, предположительно грозит гибель. В таких условиях путем спасения остается только добровольная сдача в плен», — подчеркнула она.

Ранее ВСУ сообщили, что «ведут разведку боем, ищут слабые места в обороне российской армии» на Запорожском направлении.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Анна Маляр

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