На юге ВСУ продвинулись вглубь позиций оккупантов на десятки километров — Гуменюк 9 сентября, 17:43 Гуменюк добавила, что пока не называются населенные пункты и направления, на которых у ВСУ есть успех (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Вооруженные силы Украины продвинулись вглубь позиций россиян на несколько десятков километров на отдельных направлениях в южных регионах страны.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Хорошие новости с юга есть, и это главная хорошая новость. Мы продвигаемся, это очевидно. У нас есть углубление в позиции врага от двух до нескольких десятков километров», — сказала она.

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Гуменюк добавила, что пока не называются населенные пункты и направления, на которых у ВСУ есть успех, поскольку россияне продолжает активную деятельность дистанционно.

Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США и Украины сообщало, что ВСУ планируют освободить большую часть временно оккупированной Херсонской области, включая Херсон и Новую Каховку, до конца 2022 года.

6 сентября в Оперативном командовании Юг сообщали, что ВСУ освободили от российских оккупантов еще несколько населенных пунктов в Херсонской области. Их название не уточняют, чтобы провести зачистку от диверсионных групп и разминирование.

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